Van Crombrugge assez remonté : "Demandez à votre taupe comment est l'ambiance"

Hendrik Van Crombrugge n'était pas ravi de ce qui a pu se savoir dans la presse durant la semaine.

Malgré la victoire, Hendrik Van Crombrugge restait mesuré au moment de se présenter devant la presse : "Ce n'est qu'un petit pas vers l'objectif, un match. Chaque match sera important. On est Anderlecht et on doit gagner chaque fois. Il ne faut pas céder à l'euphorie, je pourrais utiliser les mots du coach : "don't believe the hype, don't believe the drama". On voulait surtout voir une réaction", déclare le portier d'Anderlecht.

"Dans pas mal d'autres matchs, il a fallu réagir après avoir encaissé et commencer à jouer un peu tard. Cette fois, on a voulu garder le contrôle du match et on l'a bien fait. Enfin lancés ? Ce sont des expressions dangereuses, on aime parler de série et de matchs importants mais je me répète, à Anderlecht, la pression est là chaque semaine", ajoute Van Crombrugge.

Notre amie la taupe

Concernant la pression qu'a pu subir Anderlecht durant la semaine, le gardien des Mauves ironisait : "Nous n'avons pas douté de l'entraîneur, c'est plutôt notre amie la taupe qui a donné ces informations dans les médias et on ne s'en est pas préoccupé", affirme Van Crombrugge. "Vous devez peut-être lui demander comment est l'ambiance dans le vestiaire. Je ne veux pas parler du vestiaire, du coach ou de la direction. Ce sont les médias qui s'occupent de ça".