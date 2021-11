Revoilà Refa : "Je savais que je ne jouerais pas tout"

Lior Refaelov avait dû rire jaune quand, face à Courtrai, Joshua Zirkzee était aligné en 10 alors que lui rongeait son frein sur le banc.

Ce samedi au Mambourg, l'Israélien était titulaire dans un système plus classique que celui essayé la semaine précédente. "Ce n'était pas un grand match, clairement, mais nous avons montré de la personnalité dans une situation critique. Tous ensemble, joueurs et staff, nous avons dû montrer que nous sommes Anderlecht, et nous l'avons fait", se réjouissait Lior Refaelov après la rencontre. Reste désormais à enchaîner.

"La semaine à venir sera intéressante. Il y a des moments dans une saison où tu peux avoir un déclic positif. J'ai connu des moments comme ceux-là dans ma carrière", estime le médian anderlechtois. "C'était une semaine difficile après la défaite à l'Antwerp, le match nul contre Courtrai ... Il y avait une vibe négative autour du club", concède-t-il ensuite. "Mais il faut montrer de la personnalité, avoir ce déclic positif".

Le retour du Soulier d'Or

Refaelov, à titre personnel, se réjouira d'avoir pu être décisif, malgré un match dans l'ensemble emprunté. "Je suis là pour aider l'équipe avec mon expérience et mes qualités, surtout quand les circonstances sont compliquées. Je savais que je ne jouerais pas tout, mais j'espérais être là quand le club est en difficulté. Je suis heureux que Vinnie m'ait fait confiance, et j'ai voulu lui rendre", se contente d'expliquer le Soulier d'Or en titre.

Vincent Kompany, de son côté, relativisait la mise sur le banc de Lior Refaelov : "Je ne me concentre pas sur qui joue ou ne joue pas, Lior est une part de notre collectif et j'ai une entière confiance en lui. Si je l'ai aligné, c'est parce que j'étais persuadé qu'il amènerait quelque chose, comme c'est le cas chaque fois que j'aligne un autre joueur", affirme l'entraîneur du RSCA.