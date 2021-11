🎥 Le pied droit de Refaelov, la patte gauche de Gomez: les trois buts d'Anderlecht à Charleroi

Le Sporting bruxellois a pu compter sur ses artilleurs pour faire la différence à Charleroi.

Au terme d'un match pourtant compliqué, le Sporting d'Anderlecht s'est imposé sur la pelouse de son homologue carolo, samedi soir. Et si les parades d'Hendrik Van Crombrugge ont été précieuses pour les Mauves, ("notre homme principal sur ce match", estimait Vincent Kompany en conférence de presse), c'est grâce aux buts de Lior Refaelov et de Sergio Gomez qu'Anderlecht a fait la différence.

Le Soulier d'Or avait débuté les quatre dernières rencontres sur le banc, il a saisi sa chance dans le Hainaut. Quelques minutes seulement après avoir touché la latte du but d'Hervé Koffi, il a dégainé une frappe du droit qui n'a laissé aucune chance au portier carolo.

Et que dire de l'impact de Sergio Gomez sur les performances bruxelloises depuis le début de saison? Son pied gauche a fait des ravages au Mambourg: double buteur, sur phases arrêtées, à Charleroi, il porte son compteur personnel à cinq buts et sept assists en Pro League. L'Espagnol est, et de loin, l'Anderlechtois le plus décisif depuis le coup d'envoi de la saison.