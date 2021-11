Une "grosse déception" pour Charleroi: "On leur a fait trois cadeaux..."

Les Zèbres sont tombés contre le Sporting d'Anderlecht et Edward Still ne pouvait pas masquer sa déception à l'issue de la rencontre.

"Mon sentiment? C'est une grosse déception, parce qu'on avait d'autres intentions en abordant cette rencontre", débute Edward Still. "Mais il y a aussi de la frustration, parce qu'on leur a fait trois cadeaux", ajoute-t-il.

On n'a pas su mettre leur bloc en difficulté.

Avant de détailler: "Sur le premier but on se fait avoir par le contre-pressing alors qu'on le savait et qu'on était prêts pour ça. Sur le second, on s'éteint complètement sur une phase arrêtée et sur le troisième, on donne un penalty alors qu'on n'est pas en danger."

Mais ce n'est pas seulement défensivement que Charleroi a péché samedi soir et Edward Still en est conscient. "On n'a pas su mettre leur bloc en difficulté et ça aussi, c'est frustrant. On n'a pas senti la conviction qu'on était prêt à leur faire mal, et notre circulation de balle était trop passive."