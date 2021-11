🎥 Sergio Gomez, le facteur X du RSCA

Où serait Anderlecht sans Sergio Gomez? L'Espagnol est, et de très loin, le meilleur joueur de son équipe.

Simple rappel : Sergio Gomez n'a que 21 ans et ne joue pas à son poste. Formé en tant que milieu axial, il avait ensuite explosé à Huesca en tant que milieu gauche couvrant une bonne partie du flanc, mais sans jamais assumer les responsabilités défensives qu'accompagne un rôle de "vrai" back gauche. Pourtant, Gomez peut être considéré comme le meilleur arrière gauche de Belgique cette saison, et est très clairement le meilleur joueur du RSC Anderlecht cette saison.

Que fait un tel joueur au RSCA ? Comment Peter Verbeke a-t-il réussi le tour de magie consistant à le transférer à titre définitif pour 2,25 millions d'euros ? Gomez n'a rien à faire en D1A, et n'y restera pas longtemps. En attendant, il a encore été décisif ce samedi avec deux buts sur phase arrêtée - certes, le coup-franc terminant au fond est un peu chanceux, et l'Espagnol tire les penaltys. Mais il aurait encore pu ajouter l'un ou l'autre assist aux 7 (!) déjà distillés. Ne cherchez plus le facteur X à Anderlecht ...