Koffi de retour, pas Morioka: le noyau des Zèbres pour la réception du leader

Jour de choc au Mambourg: battu par au Club de Bruges la semaine dernière, le Sporting de Charleroi s'attaque cette fois au leader du championnat. Un duel contre l'Union que les Zèbres doivent remporter pour rester dans la lutte pour les playoffs 1.

Et Edward Still enregistre une bonne nouvelle avant d'accueillir l'Union Saint-Gilloise de Felice Mazzu: Hervé Koffi est de retour dans le groupe. Demi-finaliste de la CAN, le portier burkinabé, victime d'un choc à la tête contre le Sénégal, n'a plus porté le maillot des Zèbres depuis la réception d'OHL le 27 décembre dernier. Il devrait reprendre sa place entre les perches samedi soir, au détriment de Bingourou Kamara.

Mauvaise nouvelle en revanche pour Ryota Morioka. Gêné au niveau du dos et du bassin, le médian japonais, déjà absent sur la pelouse du Jan Breydel dimanche dernier, fait également l'impasse sur la réception du leader.