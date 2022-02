🎥 Mazzù revient sur le pétage de plomb de Vanzeir : "Je m'excuse auprès d'Edward et d'Ozornwafor"

Dante Vanzeir a effectué le vilain geste du week-end en frappant Valentine Ozornwafor ce samedi, prenant un rouge bien mérité. Felice Mazzù est revenu sur cette expulsion.

Felice Mazzù, bien naturellement, tentait de défendre son joueur, sans l'excuser pour autant. "Dante est un garçon avec beaucoup d'énergie positive, de simplicité et d'humilité. Les attaquants prennent des coups pendant tout un match, toute une saison, et il ne réagit jamais, les statistiques le prouvent", entame-t-il en conférence de presse. "Aujourd'hui, dans un moment d'émotion, il a eu ce geste regrettable. Bien sûr, je vais le défendre, sans l'excuser pour autant. Si la faute sur lui est sifflée avant, il n'y a pas ce geste", ajoute Mazzù.

J'espère qu'on tiendra compte de son casier vide pour la sanction

"Mais c'est arrivé, et en son nom, je tiens à m'excuser auprès d'Ozornwafor et auprès d'Edward. Dante regrette son geste, il a immédiatement envoyé un message au joueur. J'espère que pour la sanction, on tiendra compte de son casier vide. Mais ce genre de choses ne doit pas arriver, il faut garder son énergie négative à l'intérieur", regrette encore l'entraîneur de l'USG. "L'absence de Dante ? Celle de tout joueur est embêtante. Nous fonctionnons depuis plus d'un an et demi avec ce duo d'attaquants, mais l'entièreté de mon groupe est concernée et nous avons des solutions".

