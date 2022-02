Charleroi encore corrigé par l'Union: "Quatre buts là-bas, trois buts ici, ça fait mal"

L'Union Saint-Gilloise n'aura pas réussi à Charleroi en phase classique. "Mais il faut très vite passer à autre chose", insiste Jules Van Cleemput.

Au Parc Duden, début novembre, Charleroi avait sombré en encaissant trois buts en première période. Au Mambourg samedi soir, le score à la pause, cumulé à l'exclusion de Dante Vanzeir, permettait à Charleroi de garder l'espoir de revenir dans le match.

Mais il n'en fut rien et, sur l'ensemble des deux rencontres, l'addition est salée. Comme le constate Jules Van Cleemput: "Quatre buts là-bas et maintenant trois buts chez nous, ça fait beaucoup et ça fait mal", acquiesce le défenseur carolo.

Deux buts encaissés "sur des détails"

Pourtant, la différence n'était peut-être pas aussi flagrante qu'à l'aller samedi soir. "En première période, la différence s'est faite sur des détails. Un ballon dévié sur le premier but, un contre favorable suite à mon tacle qui amène le second but", analyse Dante Vanzeir.

Mais Charleroi n'a jamais semblé en mesure de revenir dans le match. Même en supériorité numérique. "Une fois à dix contre onze, ils sont restés bien en bloc et on n'a pas su créer le danger. C'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille."