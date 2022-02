Cette fois, on va savoir : l'Union affrontera Eupen sans son duo d'attaquants

Suite au geste fou de Dante Vanzeir, mais aussi à la cinquième carte jaune de Deniz Undav, l'Union Saint-Gilloise recevra l'AS Eupen amputée de son duo vedette.

On s'interrogeait sur ce scénario depuis le début de la saison : que donnerait l'Union Saint-Gilloise si elle se retrouvait privée de son intenable duo Undav-Vanzeir ? Le mercato n'aura amené aucune réponse, tous deux restant au club jusqu'au terme de la saison. Il aura fallu attendre une suspension, et l'ironie du sort veut que les deux seront absents ... en même temps.

Deniz Undav a fait les frais de l'attitude franchement "cowboyesque" de Mr Laforge, qui lui a infligé son cinquième carton jaune de la saison pour une sortie jugée trop lente - Undav, de son côté, affirme qu'il ignorait s'il était le joueur appelé pour un changement. Le résultat est là.

Et pour Vanzeir, ce sera plus long ...

Concernant Dante Vanzeir, c'est une autre histoire : il faut s'attendre, suite à son geste complètement idiot et violent, qui a laissé le pauvre Ozornwafor quasi-inconscient au sol et évacué sur civière, à une suspension - très - longue. Sans vouloir lancer de chiffres en l'air, il n'est pas interdit d'imaginer cinq matchs de sanction, voire plus, et on ose espérer que l'USG aura la dignité de ne pas faire appel.

À court terme, Mazzù va donc devoir remplacer les deux hommes. À moyen, voire long terme, il va devoir trouver le meilleur binôme possible aux côtés de Deniz Undav. Le voilà peut-être, le tout gros test de cette fin de saison à l'Union ...