Lazare a eu droit à son ovation : "J'étais très surpris, je n'ai même pas eu une minute de jeu ici !"

Lazare Amani a été l'un des hommes de la victoire unioniste à Charleroi. L'Ivoirien, prêté par Charleroi, a marqué le second but de ses couleurs ... et été ovationné, lui qui n'a pas joué une minute sous le maillot zébré.

C'était presque écrit : si l'Union devait venir faire un résultat au Mambourg, Lazare Amani (23 ans) aurait son rôle à jouer, lui qui n'a pas disputé une minute avec les Zèbres et est prêté cette saison au Parc Duden. Bingo : l'Ivoirien sera excellent et inscrira le 0-2 avec sang-froid. "On a disputé un très bon match, tout se passait très bien, jusqu'au carton rouge. Après ça, il fallait rester en bloc, rester positifs et travailler", commence Amani après la rencontre.

"Je suis très content de mon but, car il tombe au meilleur moment, c'est le 2-0, qui permet à l'équipe d'accroître son avance", se réjouit-il ensuite. Ce but, Lazare en a rêvé : "Je me suis passé cette phase dans la tête toute la semaine ! J'en parlais à mes amis, à ma femme, je leur disais que j'allais marquer dans ce match. Je suis très content", explique le médian unioniste.

Je n'ai pas célébré, par respect pour Charleroi

S'il tente bien de le nier, cette rencontre était bien sûr spéciale pour Lazare Amani. "Je suis prêté par Charleroi, oui, mais aujourd'hui, je suis à l'Union, c'est le foot. Cela dit, oui, il y avait un peu d'esprit de revanche", concède Amani. "Je voulais me confronter à ces joueurs qui prenaient ma place à l'époque et voir de quoi ils étaient capables. Et prouver ce dont moi, je suis capable", ajoute-t-il ensuite. "J'attendais ce match depuis longtemps, car je n'étais rentré que dans les arrêts de jeu au match aller. Je n'ai pas célébré mon but par respect pour Charleroi, dont les dirigeants ont toujours été réglo. C'est le foot, parfois cela se passe comme ça".

À sa sortie également, Lazare Amani a pu vivre un beau moment : une ovation de la part du Mambourg. "J'étais vraiment surpris ! Je n'ai pas joué une seule minute ici, c'est fou. Je ne m'attendais pas à ça de la part du public. Je suis très heureux", conclut le jeune ivoirien.