Premiers examens "rassurants" pour Valentine Ozornwafor

Le défenseur de Charleroi a quitté la pelouse sur civière et été emmené dans la foulée à l'hôpital.

Grosse frayeur pour Valentine Ozornwafor. Le défenseur central nigérian a été envoyé au tapis par Dante Vanzeir, juste avant la pause de la rencontre entre Charleroi et l'Union Saint-Gilloise. Un coup qui a valu à l'attaquant de l'Union une exclusion logique et qui a encoyé le défenseur de Charleroi à l'hôpital.

Les premiers examens passés par le Nigérian sont toutefois rassurants, comme l'a expliqué Edward Still en conférence de presse. "Il est stable, il est allé à l'hôpital et les premiers scanners n'ont pas révélé de fracture, ce qui est plutôt positif. Le plus inquiétant, c'est qu'il ait perdu connaissance, parce que c'est le premier signe de commotion. Mais il est accompagné par le staff médical du club et, à l'heure qu'il est, on est plutôt serein et confiant, mais il faut encore attendre pour en savoir plus."