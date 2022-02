Edward Still: "Ce n'est pas un match qu'on doit perdre 0-3, mais..."

Deuxième défaite de suite pour les Zèbres, samedi soir, contre l'Union.

0-3: le Sporting de Charleroi a payé l'addition, samedi soir, mais Edward Still a tenu à entamer son analyse par des félicitations à l'égard de son adversaire. "Il faut saluer le parcours fantastique de l'Union Saint-Gilloise, qui est venue ici disputer un match à l'image de saison, en montrant son meilleur visage et en se montrant extrêmement efficace", souligne le coach du Sporting.

"Le premier but tombe sur une occasion qui n'en est pas vraiment une et, ensuite, l'Union est efficace à 100% pour aller mettre le deuxième", ajoute Edward Still. Un deuxième but qui a coupé les jambes des Carolos. "On doit réussir à mettre le 2-1 avant la pause pour se relancer, mais ce n'est pas arrivé."

Contre des adversaires de cette qualité, ça ne pardonne pas.

Et même en supériorité numérique, Charleroi n'a jamais trouvé la clé pour relancer le suspense. "Il y a cette carte rouge qui aurait pu être un tournant, mais, après la pause on a manqué d'efficacité. Un peu comme contre Bruges la semaine dernière. Et contre des adversaires de cette qualité et dans cet état de forme, ça ne pardonne pas."

D'ailleurs, Alejandro Millan a définitivement scellé le sort de la rencontre à quelques minutes du coup de sifflet final. "Ce n'est pas un match qu'on doit perdre 0-3, mais on va assumer le score, faire une bonne analyse et avoir la réaction qu'il faut la semaine prochaine."