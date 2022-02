Felice Mazzù ravi de la réaction unioniste : "Ce groupe prouve qu'il veut encore progresser"

L'USG n'a toujours pas perdu deux fois d'affilée : après avoir trébuché contre Saint-Trond, les leaders ont repris leur marche en avant. Felice Mazzù se réjouissait naturellement de cette réaction.

Felice Mazzù, qui a eu droit à une T4 scandant son nom au terme de la belle victoire unioniste à Charleroi (0-3), avait le sourire. "Je ressors de ce match, naturellement, avec une bonne impression, par rapport au résultat comme par rapport à la manière. Nous n'avons pas laissé grand chose à Charleroi, nous avons réussi quelques belles combinaisons", entame-t-il en conférence de presse. "Oui, le but est un peu chanceux, mais il tombe aussi parce que nous sommes aux abords de leur rectangle, parce que nous essayons de produire".

Forcément, de par le scénario du match, l'Union Saint-Gilloise aura dû présenter deux visages. "Nous faisons la mi-temps qu'il faut à 11 contre 11 ... et nous faisons ensuite la mi-temps qu'il faut à 10 contre 11, en réussissant même à mettre le troisième but sur une bonne transition", se réjouit Mazzù. "Dans le contenu du match, la victoire est méritée. On sait en venant à Charleroi que ce sera difficile, face à une équipe bien en place".

On réagit bien à la défaite de la semaine dernière

Résultat : la défaite contre Saint-Trond est oubliée. "Avec du caractère, de la qualité et un peu de chance, nous sommes venus réagir ici à la défaite de la semaine dernière. Cela me prouve que ce groupe en veut, souhaite encore progresser et c'est cela qui me fait le plus plaisir", conclut Felice Mazzù.