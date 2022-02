Que risque Dante Vanzeir ? Plusieurs semaines de suspension, phase classique terminée ... ?

Dante Vanzeir va prendre une très lourde suspension pour son geste, c'est une certitude. Mais que dit le règlement ?

Dès ce samedi soir en salle de presse, l'un de nos confrères expliquait à Felice Mazzù ce que le tableau des sanctions prévoyait : au minimum 2 rencontres de suspension pour un coup volontaire. Le coach unioniste ironisait de manière un peu déplacée : "Ah bon, vous avez déjà eu la fédération au téléphone ?" - non, bien sûr, mais les procédures sont connues et explicitées dans le règlement. Pour un coup porté et violent, avec conséquences graves (Valentine Ozornwafor a dû se rendre à l'hôpital et a perdu connaissance), la suspension ne devrait pas être inférieure à 4 rencontres.

La fourchette large se situe entre 2 et 8 matchs, et une suspension plus longue de semaine à semaine peut même être prévue en cas de conséquences aggravantes. Cependant, Dante Vanzeir ayant un casier vierge et n'étant pas coutumier du fait, et étant allé s'excuser auprès des Carolos après coup, il y a peu de chances que l'Union Belge lui inflige une suspension maximale. C'est également ce qu'espérait Mazzù en conférence de presse.

La proposition de sanction tombera ce lundi. On peut se demander, vu les circonstances, si l'USG ira en appel, au risque de prendre encore plus lourd en seconde instance au vu de la gravité des faits. Il ne reste que 6 matchs de championnat en phase classique : pourrait-on ne plus y voir Dante Vanzeir ? C'est une réelle possibilité.