Malgré le coup de sang de Vanzeir, l'Union croque Charleroi et reprend sa marche en avant

Deux buts dans le premier quart d'heure, un autre en fin de match: une semaine après sa première défaite de l'année, l'Union Saint-Gilloise renoue avec la victoire sur la pelouse du Sporting de Charleroi. Malgré la carte rouge adressée par Monsieur Lardot à Dante Vanzeir pour un très mauvais geste.

Duel au sommet samedi soir entre l'Union Saint-Gilloise et le Sporting de Charleroi. Soir de retrouvailles aussi pour Felice Mazzu, de retour au Mambourg pour la deuxième fois depuis qu'il a quitté les Zèbres. Le coach de l'Union, qui était privé de deux cadres pour aborder ce déplacement: Ismaël Kandouss et Casper Nielsen étaient suspendus, Jonas Bager et Damien Marcq en ont profité pour intégrer le onze de base.

Dans l'autre camp, Edward Still était privé de Ryota Morioka et a décidé de maintenir Bingourou Kamara entre les perches, malgré le retour sur la feuille de match d'Hervé Koffi. Offensivement, Ali Gholizadeh a retrouvé sa place dans le onze de base et Youssouph Badji célébrait sa première titularisation avec le Sporting.

Un match qui a démarré sur les chapeaux de roue pour les visiteurs: au bon endroit pour dévier une frappe à distance, Christian Burgess surprenait Bingourou Kamara et ouvrait le score après moins de quatre minutes de jeu. Un avantage que l'Union aurait d'ailleurs pu rapidement doubler: moins de 120 secondes plus tard, Deniz Undav armait une belle frappe à distance, captée avec élégance par le portier carolo.

Pris à froid et privés de ballon pendant dix bonnes minutes, les Zèbres sont ensuite entrés dans leur rencontre. Avec une première occasion pour Badji, à la réception d'un centre de Jules Van Cleemput. Insuffisant toute fois pour inquiéter Anthony Moris. Comme la frappe, hors-cadre, d'Ali Gholizadeh, quelques instants plus tard.

Incapables de mettre en péril la bonne organisation de l'USG, les Carolos ont finalement pris un second coup sur la tête à la demi-heure de jeu. Au terme d'un contre supersonique ponctué par un assist de Teddy Teuma et par une frappe imparable de... Lazare Amani, prêté à l'Union par le Sporting depuis le début de saison.

Avec deux buts d'avance, l'Union pouvait voir venir. Mais le premier acte s'est ponctué sur une très mauvaise note pour les Bruxellois: l'exclusion de Dante Vanzeir pour un coup volontaire sur Valentine Ozornwafor. L'attaquant de l'Union a donc pris la direction des vestiaires, le défenseur de Charleroi, sévèrement sonné a, pour sa part, quitté la pelouse sur civière.

En supériorité numérique, les Zèbres devaient réagir après le repos, mais il a fallu attendre longtemps pour voir Charleroi amener le danger dans le rectangle unioniste. À 15 minutes du terme, Anass Zaroury passait toutefois tout près de la réduction du score, mais Moris sortait parfaitement dans ses pieds et sa tentative enroulée, échouait à quelques centimètres de la cage bruxelloise.

Dans la foulée, c'est l'Union qui passait à deux doigts de mettre fin à tout suspense. Le but du KO tombera finalement dans les arrêts de jeu, des oeuvres d'Alejandro Millan. Après la défaite contre STVV du week-end dernier, l'Union reprend directement ses bonnes habitudes et met la pression sur ses poursuivants, qui joueront dimanche. Nouvelle déconvenue en revanche pour Charleroi qui a peut-être fait une croix sur ses dernières chances de playoffs 1 ce jeudi.