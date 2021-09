Hugo Siquet : "Nous ne pouvons pas vraiment avoir de regrets"

Ce dimanche dans le cadre de la 8e journée de championnat, le Sporting d'Anderlecht s'est imposé à Sclessin face au Standard de Liège (0-1).

Le Sporting d'Anderlecht a remporté le Clasico face au Standard de Liège (0-1) grâce à l’unique but de Refaelov (13e). À noter que les Rouches ont été réduits à 10 dès la 7ème minute, puis à 9 à la 84ème. "Nous pouvons dire qu’il y a des circonstances atténuantes qui ont gâché le match. Anderlecht a eu de la chance que nous soyons réduits à dix, c’était beaucoup plus facile pour trouver l’homme libre par la suite. Mais je n’ai vraiment pas été impressionné par cette équipe bruxelloise", a lâché Hugo Siquet au micro d’Eleven Sports.

"Dans l’envie, il n’y avait pas photo entre les deux camps. Nous devons d’ailleurs garder cette mentalité pour les prochains matchs. Au final, je suis content de ce que nous avons montré, surtout en deuxième période. Même en étant réduit à dix, nous avons réussi à nous procurer des occasions. Il faut dire que nous avons été bien aidés par notre public. Et quand il pousse, je peux vous dire que nous sentons vraiment cette énergie sur le terrain. C’est vraiment dommage de ne pas avoir réussi à inscrire ce but qui, je pense, aurait été mérité. À la mi-temps, nous nous sommes dits que nous pouvions peut-être perdre ce match, mais que nous pouvions revenir au vestiaire avec des crampes, en ne sachant plus marcher. Et c’est le cas, nous avons vraiment mouillé le maillot comme nous devions le faire. Nous ne pouvons pas vraiment avoir de regrets, car nous avons donné tout ce que nous pouvions", a conclu le back droit.