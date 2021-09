Mbaye Leye explique l'absence de Noë Dussenne : "Nous avons pris une option et je m'y tiens"

Devant se passer des services de Laifis, blessé, et de Sissako, suspendu, l'entraîneur du Standard de Liège avait décidé d'aligner une charnière centrale composée d'Al-Dakhil et de Gavory lors du Clasico.

Mbaye Leye a pour l'instant peu de solutions pour composer sa défense mais ne regrette pas disposer d’un défenseur central d’expérience supplémentaire dans son effectif. "Je suis content de mon noyau. Lorsque Kostas Laifis et Merveille Bokadi reviendront, en plus de Sissako, nous aurons plus de solutions. Ameen Al-Dakhil a été exceptionnel depuis le début de saison, il a joué comme un champion et il sera titulaire dans mon équipe. Les erreurs l’aideront à grandir", a souligné le T1 du Standard de Liège.

Noë Dussenne n’entre plus dans les plans de Leye. "Il ne manque pas du tout, car les joueurs présents font leur job. ll s’entraîne bien avec le groupe, tout comme Mehdi Carcela, mais nous avons pris une option et je m’y tiens. Si je ne gagne pas le week-end prochain, on me demandera pourquoi Maxime Lestienne, Mehdi Carcela ou Cavanda ne jouent pas. Les gens veulent être amnésiques, puis se rappellent de certaines choses après une défaite. Nous reconstruisons avec des jeunes, c’est le prix à payer. J’aligne toujours les onze joueurs qui sont prêts pour gagner un match", a répondu le technicien sénégalais."