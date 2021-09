Arnaud Bodart fier de son équipe malgré la défaite : "La mentalité affichée est à retenir"

Ce dimanche, le Standard de Liège a chuté à Sclessin face au Sporting d'Anderlecht (0-1) lors de la huitième journée de Jupiler Pro League.

Réduit à 10 dès la 7e minute, puis à 9 à la 84e, le Standard de Liège a vu le Sporting d'Anderlecht remporter le Clasico grâce à l’unique but de Refaelov (13e). Les visiteurs ont eu les opportunités de faire le break, mais Arnaud Bodart a livré une solide prestation en sauvant les meubles liégeois à plusieurs reprises, permettant aux siens de rester dans la rencontre.

"Réduit à dix pendant autant de temps, je trouve que nous avons fait preuve d'une belle mentalité, d'une belle hargne. Anderlecht a mis le pied sur le ballon, mais nous avons bien joué lors des reconversions. Nous nous sommes procurés quelques occasions et, pour être honnête, j’ai vraiment cru que nous allions mettre ce but égalisateur", a confié le dernier rempart des Rouches au micro d'Eleven Sports avant d'évoquer le douzième homme.

"Malheureusement, ce but égalisateur n’est pas rentré"

"Le public nous a vraiment bien soutenus, ce qui nous a rendus meilleurs. En tant que footballeur et en tant que Liégeois, la présence de nos supporters m’avait vraiment manqué. Ce dimanche, ils ont joué leur rôle à fond, et nous avons essayé de le leur rendre en se battant sur chaque ballon, comme ils le demandent. Malheureusement, ce but égalisateur n’est pas rentré, ce qui est vraiment dommage. À onze contre onze, je pense que nous aurions pu aller chercher un partage, voire la victoire. Mais la mentalité affichée est à retenir, je suis fier de mon équipe ce soir", a conclu Bodart.