Lior Refaelov accuse le Standard : "Ne pas arroser avant le match ..."

Lior Refaelov, buteur décisif ce dimanche à Sclessin, pointait du doigt le terrain bondissant.

Lior Refaelov a inscrit un fort joli but pour débloquer la situation, mais n'a ensuite pas brillé sur la pelouse de Sclessin. Une pelouse qu'il accuse d'ailleurs d'être ... responsable du jeu peu léché du RSC Anderlecht. "Le Clasico est un grand match dans lequel on voudrait voir le meilleur football possible, mais sur un tel terrain ? C'était impossible. La pelouse n'avait pas été arrosée. Résultat, le ballon sautait partout comme un lapin", regrette l'Israélien. "C'est dommage qu'une équipe comme le Standard, avec un tel public et une telle ambiance, sabote le match comme ça".

Des propos un peu forts de la part de Refaelov, qui assume cependant. "Je ne comprends pas. S'ils n'avaient pas arrosé à la mi-temps, là, d'accord, ils étaient à 10 contre 11, ils devaient mettre les chances de leur côté. Mais avant le match ? Les gens veulent du beau football. Le match était à 18h30, la pelouse a séché tout l'après-midi", insiste-t-il. "C'était impossible de jouer en un temps".