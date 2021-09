Kompany relativise : "On gagne à Sclessin, je ne crois pas que les supporters vont se plaindre"

Une courte victoire 0-1 chez un adversaire réduit à 10, puis à 9, est-elle suffisante ? On a l'impression qu'Anderlecht aurait dû tuer le match. Mais Vincent Kompany ne s'en soucie pas vraiment.

Comme il l'a souligné d'emblée après la victoire, Anderlecht n'a peut-être pas "tué" le match, mais l'a plutôt bien géré. "Je dois être satisfait : on gagne à Sclessin ! Il ne faut pas bouder notre plaisir", lance-t-il un peu plus tard en salle de presse avec le sourire. "L'analyse est simple: c'est vrai qu'offensivement, nos déplacements n'étaient pas excellents, qu'on s'est trop peu propulsés dans leur rectangle et qu'ils nous prenaient parfois dans notre dos. Mais concernant la manière, je ne pense pas que les supporters vont se plaindre cette fois", estime Kompany.

Perfectionniste, il sait cependant que le RSCA aurait pu mieux faire. "Oui, j'aurais aimé que nous gérions mieux quelques situations de but. On aurait pu le faire, c'est certain. Mais on a aussi évité les pertes de balles trop dangereuses pour nous. Dans ce contexte, ce n'est pas toujours facile et on est restés calmes", souligne le T1 anderlechtois. "Par rapport à la saison passée, nous sommes un peu plus loin dans notre évolution, mais nous avons selon moi encore la même marge de progression qu'à l'époque".