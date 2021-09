Mbaye Leye : "Rien n'a fonctionné ce soir"

Ce dimanche, le Standard de Liège a chuté à Sclessin et donc perdu le Clasico face au Sporting d'Anderlecht (0-1).

Le Standard de Liège a très mal débuté la rencontre en étant directement réduit à dix suite à une faute d'Al-Dakhil. Anderlecht prendra les commandes de la rencontre quelques instants après mais se contentera ensuite de son avantage et verra Bodart effectuer quelques arrêts décisifs. Les Rouches termineront la rencontre à neuf après une rouge de Fai.

"L'analyse du match ? Nous avions la volonté de construire le jeu et nous avons perdu directement un joueur. Nous voulions faire un changement de suite, mais le temps qu'il se fasse, nous avons encaissé le premier but. Cimirot est un milieu défensif et non un défenseur central, et n'a pas su défendre comme il le fallait sur Refaelov", a confié Mbaye Leye à l'issue de la rencontre avant de poursuivre.

"Ce fut difficile de retrouver l'équilibre. Toutefois, à dix puis à neuf, nous avons essayé de produire du jeu et nous avons montré quelque chose : la manière malgré la défaite. Je suis fier des mes joueurs et de leur engagement mais rien n'a fonctionné ce soir. Nous poursuivons notre progression, et c'est le prix à payer quand on mise sur la jeunesse", a souligné le T1 des Rouches.