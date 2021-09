Cela se confirme pour Will Still à Anderlecht

Depuis le départ de Bellamy, Anderlecht se cherchait un nouvel assistant.

Depuis quelques jours, Will Still est de plus en plus proche de devenir le nouveau T2 du Sporting d'Anderlecht. D'après Gazet Van Antwerpen, le frère de l'entraîneur du Sporting de Charleroi aurait donné sa démission à Reims.

Il pourrait donc être annoncé T2 d'Anderlecht dans les prochains jours et travailler avec Vincent Kompany.