Clasico : Quel onze pour le Standard de Liège ?

Le Clasico entre le Standard de Liège et le Sporting d'Anderlecht a lieu ce dimanche après-midi (18h30) du côté de Sclessin.

Mbaye Leye doit à nouveau se passer des services de son capitaine Kostas Laifis, pas encore remis de sa blessure. Moussa Sissako, exclu au RFC Seraing pour deux cartes jaunes, est quant à lui suspendu.

Le T1 des Rouches devrait partir sur un 4-4-2 et donc aligner une charnière centrale composée de Gavory et d'Al-Dakhil tandis que Siquet et Nkounkou animeront les couloirs. Lancer le jeune Ngoy (18 ans) dans l’arène lors d'un Clasico est également une option, mais le technicien sénégalais sera-t-il disposé à le faire avec tous les risques que cela peut représenter ? Au sein de l'entrejeu, le coach des Rouches devrait faire confiance à Peeters et Cirmirot. Sur le front de l'attaque, on devrait retrouver le duo Klauss-Muleka.

Voici la compositions probable :

Standard : Bodart, Siquet, Al-Dakhil, Gavory, Nkounkou, Bastien, Peeters, Cimirot, Amallah, Muleka, Klauss.