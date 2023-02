Le premier but d'Andreas Dreyer : "Un "tap-in", mais je prends"

Pas encore de but pour Islam Slimani, mais bien pour un autre renfort anderlechtois : Anders Dreyer.

Brian Riemer l'avait promis : Anders Dreyer allait trouver le chemin des filets avec le RSC Anderlecht, et plus d'une fois. Voilà en tout cas le premier but de l'ailier danois, auteur d'un match en dents de scie mais qui aurait déjà pu ouvrir son compteur un peu plus tôt sur le même genre de phase (il avait alors trouvé la latte). Bien servi par Yari Verschaeren, il fera le break à la 89e. "Je ne sais pas si Yari voulait passer le ballon à Slimani ou à moi mais c'est un bon ballon. C'est un "tap-in", mais je prends", sourit le Danois après la rencontre.

Une rencontre plus difficile que prévu. "C'était un match compliqué, ils ne nous ont pas rendu la tâche facile. Mais voilà, on remonte dans le bus avec 3 points et c'est le meilleur des sentiments", se réjouit Dreyer. "Ce n'était pas une grande performance, ils ont eu des opportunités aussi mais nous avons transformé les nôtres et c'est le plus important".

Anders Dreyer commence à être décisif pour le RSCA, après son assist à Seraing. Le joueur venu de Midtjylland monte en puissance. "C'est une belle opportunité d'être ici, Anderlecht est une bonne équipe. J'avais besoin d'un peu de temps, car j'ai eu 6 semaines de vacances au Danemark. Je peux encore faire mieux", assure-t-il pour conclure.