L'opération sauvetage se complique pour Ostende : "Pas assez bon"

Dominik Thalhammer n'est pas parvenu à avoir le même effet à Ostende qu'il avait pu avoir au Cercle de Bruges.

Le KV Ostende est passé à côté de quelque chose ce vendredi contre Anderlecht, et reste sur un bilan catastrophique de 4 points sur 27. Si Durdov avait ouvert le score à la 2e minute, les choses auraient pu être très différentes. "Ca nous aurait bien aidés. Nous avons bien commencé le match. Durant 20 minutes, le pressing était bon, nous nous sommes procurés des occasions", analysait Dominik Thalhammer après la rencontre.

"Mais il nous a manqué l'efficacité, et leur but tombe de nulle part. C'est une grossière erreur de notre part. En seconde période, Anderlecht trouvait plus souvent la solution, nous les avons trop laissés jouer. Je suis mécontent de notre structure", regrette Thalhammer. "Non, pour l'instant, ce n'est pas assez bon. Cela manque de précision dans les 16 mètres, et si tu ne marques pas, tu ne peux pas te maintenir en D1". Les semaines à venir seront cruciales pour le KV Ostende...