Slimani n'a pas convaincu à Brest : "On attendait plus de lui"

Le passage de l'attaquant algérien, finalement arrivé à Anderlecht dans les dernières heures du mercato hivernal, n'a pas été à la hauteur des attentes au Stade Brestois. C'est ce qu'a déclaré Grégory Lorenzi, directeur sportif du club français, dans les colonnes de L'Equipe.

Arrivé l'été dernier à Brest, Slimani (34 ans) n'a marqué que 2 petits buts et délivré 3 assists en une demi-saison sous la vareuse du SB29 avant de rallier le Sportin d'Anderlecht.

Grégory Lorenzi s'est exprimé sur ce départ hivernal de l'Algérien, vendu 650 000 euros à Anderlecht à 5 mois de la fin de son contrat. "Son départ était-il prévu ? Pas du tout. Quand il est dans de bonnes dispositions, il peut beaucoup t'apporter. Il a une grosse carrière derrière lui, c'est une très bonne personne, mais on a besoin d'avoir tout le monde dans de bonnes dispositions, concerné. Il jouait moins."

Quand il est dans de bonnes dispositions, il peut beaucoup t'apporter

"Mardi soir, j'ai reçu un coup de fil à 22 heures. On était en train de terminer nos derniers documents. Et on m'appelle pour me dire qu'il y avait une possibilité de transfert pour Slimani. Je dis pourquoi pas mais ça dépend du joueur. On me dit : 'Le joueur veut partir'. On n'en avait jamais discuté. Je me suis dit que si le club trouvait chaussure à son pied, je n'émettrais pas d'avis négatif. Une demi-heure après, Islam est arrivé au bureau et on a fait les papiers pour lui permettre de partir. Mais il n'a jamais été question de résiliation."

On me dit : 'Slimani veut partir'. On n'en avait jamais discuté

Le directeur sportif du Stade Brestois jette alors un regard amer sur le passage de Slimani. "On attendait beaucoup plus d'Islam au vu de son expérience... Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Peut-être que l'on ne correspondait pas à ses attentes non plus."