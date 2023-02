Yari Verschaeren pas encore satisfait : "Ca n'était pas assez bon à mes yeux"

Anderlecht s'est imposé à Ostende et Yari Verschaeren a été décisif, à l'assist sur le second but. Mais les Mauves n'ont pas encore convaincu dans le jeu, et le n°10 d'Anderlecht le sait.

A-t-il eu un peu de chance ? Idéalement servi par Majeed Ashimeru, Yari Verschaeren donnait l'impression d'hésiter entre Slimani et Dreyer sur son assist. "Tant qu'un des deux la met au fond, ça m'est égal (rires). Je suis très content car ce deuxième but fait du bien, on sait que le match est fini à ce moment-là", reconnaît "The Kid". Car Anderlecht a eu plus de mal que prévu à la Côte ce vendredi.

"Notre jeu n'était pas bon, en bonne partie à cause de leur pressing élevé. Ils nous ont empêché de trouver les espaces et de poser notre jeu", estime Verschaeren. "En seconde période, nous avons tenté certains ajustements, mais ça n'a pas toujours marché". La montée au jeu de Majeed Ashimeru, surtout, a tout changé. "Petit à petit, nous devons améliorer notre football. On travaille dur pour ramener Anderlecht là où il doit être, et la construction du second but en est un bon exemple".