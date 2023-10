Jonathan Lardot s'exprime après le Clasico et reconnaît une grosse erreur !

Après les critiques, provenant surtout du camp anderlechtois, à l'issue du Clasico, Jonathan Lardot s'est exprimé dans Under Review. Il a reconnu avec honnêteté qu'un penalty aurait dû être sifflé pour le RSCA.

C'est assez rare, voire inédit : suite au Clasico entre le Standard et Anderlecht, lors duquel l'arbitrage a une nouvelle fois été pointé du doigt, c'est non pas Frank De Bleeckere ou Bertrand Layec, patrons du Département Arbitral, mais bien le référé en question qui s'est exprimé dans Under Review ce lundi.

Jonathan Lardot, donc, est venu s'exprimer au micro d'Eleven DAZN pour revenir sur une phase très litigieuse : la faute supposée de Zinho Vanheusden sur Kasper Dolberg en seconde période, dans le rectangle d'Arnaud Bodart.

"Brian Riemer est venu dans le vestiaire des arbitres, comme le protocole le permet, et m'a demandé si j'avais revu la phase", révèle Lardot. "Lors de la phase, je suis concentré sur l'action de jeu en cours et dois donc ignorer ce qui se passe dans le rectangle. Je constate ensuite que Kasper Dolberg est au sol, j'en informe le VAR".

L'arbitre vidéo a alors estimé qu'il n'y avait pas d'intervention nécessaire. "J'aurais préféré que le VAR m'appelle pour un "missed incident", afin que je puisse me faire ma propre idée (...) Lorsque j'analyse la phase, que je vois le mouvement de Dolberg et l'attitude de Vanheusden qui néglige le ballon, si j'avais eu l'opportunité d'aller voir les images, j'aurais pris la décision de siffler penalty".

L'arbitre du Clasico désavoue donc par ces propos la décision de l'arbitrage vidéo, à ses yeux erronée. Le score était alors de 3-2, et cette possible erreur a peut-être donc coûté cher au Sporting d'Anderlecht.