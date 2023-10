La main de Théo Leoni, fautive ? Jonathan Lardot revient sur cette phase litigieuse du Clasico

En plus de la phase qui aurait dû, selon lui, valoir un penalty au Sporting d'Anderlecht pour une faute de Zinho Vanheusden sur Kasper Dolberg, Jonathan Lardot, arbitre du Clasico, est revenu sur sa décision d'annuler le 0-3 d'Anders Dreyer suite à une main de Théo Leoni sur ce qui aurait été une nouvelle passe décisive.

"Dès la fin de l'action, je signale au VAR une possible faute de main (...) comme je n'étais pas sûr de ma position, j'ai laissé l'action se dérouler, puis le VAR m'a appelé pour voir les images", entame Mr Lardot. "On voit clairement qu'il y a une position non-naturelle de la main. Dans le règlement, il y a aussi la question de déflection du corps, le sien ou celui d'un adversaire, vers la main".

En l'occurrence, s'il y avait bel et bien déflection, le référé a estimé que celle-ci n'était pas suffisante. "Le ballon vient des pieds d'Alzate, touche effectivement un peu la cuisse (de Leoni) mais n'influence pas la direction du ballon. La déflection ne s'applique pas et la faute de main doit être sanctionnée", conclut Lardot.

An explanation on Theo Leoni's handball by Jonathan Lardot. #UnderReview pic.twitter.com/fu0xSA81FH