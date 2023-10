La solution pour le VAR ? Une suggestion intéressante !

Le VAR a encore et toujours été au centre des débats le week-end dernier, au point où il faudrait probablement trouver des idées afin d'améliorer son fonctionnement. Pire, cette fois, Mr Lardot a pointé ses arbitres vidéo du doigt...

C'est peut-être une première : après que le VAR n'ait pas demandé à Jonathan Lardot de venir voir les images lors d'un contact entre Zinho Vanheusden et Kasper Dolberg, l'arbitre s'est exprimé dans Under Review et a souligné l'erreur de l'arbitrage vidéo.

Selon Mr Lardot, il y avait probablement penalty, et il l'aurait en tout cas sifflé s'il avait été invité par son arbitre vidéo à venir consulter les images du VAR. Des déclarations qui ont calmé une partie des supporters, du moins concernant Lardot, mais certainement pas concernant la VAR.

© photonews

En effet, il paraît clair qu'il y a des dysfonctionnements et des mésententes entre arbitres principaux et arbitres vidéo - qui sont formés de paires différentes chaque week-end. Et si la solution était de former de "vrais" arbitre vidéos, dont le seul job serait d'analyser les images du VAR, week-end après week-end ?

C'est en quelque sorte la suggestion d'Issame Charaï, entraîneur des U23 du Maroc et invité de Extra Time ce lundi en Flandre. Selon lui, chaque arbitre devrait avoir "son" arbitre vidéo attitré. "Cela devrait fonctionner comme une équipe. Le même arbitre vidéo, avec le même arbitre principal et les mêmes assistants", estime l'ancien adjoint d'OHL, Saint-Trond ou encore du Beerschot.

"Dans ce cas, ils se comporteraient comme une équipe, se feraient confiance. Je crois que le VAR aurait alors appelé Lardot, et aussi que ce genre de déclarations n'aurait pas lieu d'être", ajoute Charaï. Une idée intéressante, mais qui pose un souci : les arbitres VAR sont actuellement des arbitres principaux, qui ne sifflent pas de rencontre le soir où ils sont désignés pour rester à Tubize.

Pourrait-on former suffisamment d'arbitres vidéos "à temps plein", dont le seul job serait d'analyser le VAR ? Comment ces "équipes" seraient-elles formées ? La mise en pratique de cette suggestion est tout aussi compliquée. Mais elle a le mérite d'exister...