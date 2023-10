Deux anciens d'Anderlecht et du Standard réunis autour d'un champion d'Europe à Mouscron

L'ACFF dispense en ce moment la licence UEFA B du côté de Mouscron. Avec quelques têtes connues parmi les apprentis.

La formation de l'ACFF pour les futurs entraîneurs ne vise pas que des anciens joueurs ayant raccroché les crampons. La preuve avec Kara Mbodj (Ex-Anderlecht et Genk), de retour en Belgique pour suivre la formation et officiellement sans club depuis un an après sa pige au Qatar.

En revanche, pour Mohamed Sarr, la fin de carrière remonte il y a dix ans. Du côté du Standard, on retiendra notamment ses deux titres de champions de Belgique. Lui aussi assiste à la formation dans le but de devenir entraîneur.

Mais le nom le plus ronflant reste celui de Nicolas Anelka. L'ancien attaquant de l'Equipe de France a arrêté sa carrière de joueur en 2015, alternant depuis les expériences comme directeur sportif ou entraîneur de jeunes. On pointe également la présence de Nabil Dirar (Ex-Club de Bruges) à cette formation.