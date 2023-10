Standard - Anderlecht : un ancien arbitre défend Jonathan Lardot

Le Standard de Liège s'est offert une superbe victoire face au RSC Anderlecht ce dimanche, dans le Clasico (3-2). Certaines phases n'ont pas fini de faire parler d'elles.

La main de Theo Leoni, le penalty oublié - des aveux de l'arbitre de la rencontre, Mr Lardot - sur Dolberg, les buts d'Alzate et de Ngoy...Le Clasico de ce dimanche a été le théâtre d'un match très animé, notamment pour de nombreuses phases litigieuses où les décisions arbitrales ont apporté leur lot d'incompréhension et de débats.

Invité sur le plateau de La Tribune, c'est l'ancien arbitre professionnel Alexandre Boucaut qui a fait la lumière sur ces différentes décisions arbitrales.

Son avis sur les deux phases les plus discutées, soit le 3e but annulé d'Anderlecht sur une main de Leoni et un penalty non sifflé malgré une faute de Vanheusden sur Dolberg : "Je pense qu’on peut confirmer que Leoni a augmenté artificiellement la surface couverte par son corps. C’est une intervention correcte du VAR. Si on n’annule pas ce but, il y a une polémique dans l’autre camp. On n’est pas dans la zone grise, le bras est suffisamment écarté" ; "Il y a penalty. Il y a zéro raison de ne pas siffler. Vanheusden ne s’occupe à aucun moment du ballon. C’est un genre de placage en règle. Si l’arbitre ne siffle pas en live, le VAR doit intervenir."

Boucaut estime que concernant la phase sur le but de Ngoy, ce n'est "pas super clair". "La limite supérieure du bras coïncide avec le bas de l’aisselle - l’équivalent du bas d’une manche de t-shirt."

Boucaut a ensuite défendu la prestation de l'arbitre de ce Clasico. "J’ai bien aimé son match hier. On a eu un Clasico avec de l’intensité, du jeu et du spectacle, il y a contribué. En deuxième mi-temps, il y a eu des retours à la faute, des avantages, il a tenu ses cartes durant toute la première mi-temps. Il les a sorties quand il le fallait. Il a fait preuve de rigueur, de courage et de fermeté. En termes de gestion du match, il a été tout bon."