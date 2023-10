Cet ancien entraîneur d'Anderlecht remet Brian Riemer en cause : "La saison dernière, cela avait fonctionné"

L'ancien entraîneur des gardiens d'Anderlecht regrette que, ce dimanche, Brian Riemer n'ait pas su prendre le temps de recadrer ses joueurs après la réduction du score, puis l'égalisation du Standard.

Frank Boeckx était entraîneur des gardiens à Anderlecht jusqu'à la saison dernière. Et selon lui, le coach peut parfois créer un moment qui lui permet de procéder à des ajustements tactiques, ce qui aurait dû être le cas pour Anderlecht ce dimanche, sur la pelouse du Standard. "Je me souviens de l'OH Louvain - Anderlecht de la saison dernière", raconte Boeckx dans le podcast 'vier-nul'.

« Nous menions 0-1, mais nous n'arrivions plus à maîtriser le match et OHL a continué à faire pression. Jusqu'à ce que je doive crier à Bart Verbruggen qu'il devait mimer une blessure pour que Riemer puisse ajuster les choses et ainsi ralentir le match. Cela a parfaitement fonctionné."

Cette fois, il y a eu aussi un moment où un joueur du Standard avait besoin de soins, mais le match était déjà entré dans sa nouvelle vie. Riemer a crié à ses joueurs, mais ils ne pouvaient plus changer le score.