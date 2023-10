"On aurait pu être menés 0-3, on aurait gagné 4-3"

Personne ne saura ce qu'il se passait dans la tête de Carl Hoefkens au moment du 0-3 finalement annulé pour Anderlecht. Ce qui est certain, c'est que les émotions de fin de match ont été intenses pour l'entraîneur des Rouches.

Hier, Carl Hoefkens a vécu son premier Clasico sur le banc du Standard. Et il ne l'oubliera pas de sitôt. Malgré une première demi-heure très difficile où son équipe a échappé de peu à la correction, Hoefkens a su remobiliser ses hommes au repos pour enflammer Sclessin en deuxième période.

"J'ai dit aux joueurs qu’on devait rester calme. Si on marquait le premier but, le deuxième allait venir, et après le match allait s’ouvrir. Je m’en fous qu’on soit menés 0-2, on aurait même pu être menés 0-3, on aurait gagné 4-3. À 0-2, on aurait pu croire que c’était fini, mais il y avait cette envie d’y croire, et le public y a cru pour nous aider" a déclaré l'entraîneur des Rouches en après-match.

Même si tout n'a pas été parfait, Hoefkens est fier de la réaction de ses hommes : “La mentalité c’est la base de tout, la base du foot. Dans les moments difficiles, il faut savoir se battre l’un pour l’autre, et je suis très content de l’équipe de ce point de vue. Il y a une volonté de toujours s’améliore dans cette équipe. En début de saison, on n’était pas assez bons, mais on s’est toujours battus". Le Standard aura l'occasion de confirmer cette bonne forme contre les équipes joueuses le weekend prochain avec un déplacement à La Gantoise.