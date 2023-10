Anderlecht s'est tiré une balle dans le pied : "On leur a donné le match !"

La déception est bien évidemment présente dans les rangs d'Anderlecht. Les Mauves pensaient avoir fait le plus dur en menant 0-2 à la mi-temps, mais le Standard a complètement renversé la situation.

Anderlecht est passé à côté d'un succès qui lui tendait les bras. Excellent en première mi-temps à l'image de l'ensemble de son équipe, Theo Leoni a vu le Standard marquer trois fois en 10 minutes et laisser les Anderlechtois totalement impuissants.

“Ils marquent trois buts trop rapidement donc ce n’était pas facile mentalement. C’est une déception énorme pour nous tous. On a eu un trou de dix minutes et ils ont saisi leur chance, mais on a rivalisé au niveau de l’intensité", a déclaré le milieu de terrain d'Anderlecht au micro de DAZN/Eleven.

Un sentiment partagé par Stroeykens, qui réalisait jusque là une bonne prestation avant de disparaître en seconde mi-temps. “On a donné le match. On a très mal géré cette deuxième mi-temps. On savait qu’ils allaient pousser à la sortie des vestiaires et que ça allait être dur. On devait mieux résister après leur premier but. On doit faire mieux dans ce genre de match, c’est frustrant", a commenté l'attaquant.

Le RSCA aurait pu faire 0-3 si le VAR n'avait pas signalé une main de Leoni tout sauf évidente. "Le match aurait pu tourner différemment si c’est 0-3, mais on doit apprendre de nos erreurs. C’était un match serré, les détails ont fait la différence", a regretté Leoni.