Cette fois, la coupe est pleine pour Brian Riemer qui prend une décision radicale pour tout le noyau

Depuis le banc de touche, Brian Riemer a assisté à la remontada su Standard en deuxième mi-temps. Ces 45 minutes lui restent toujours en travers de la gorge.

Jusqu'ici, on connaissait le Brian Riemer souriant et positif à l'extrême en après-match. Sa gueulante après le partage poussif à Courtrai dévoilait déjà un autre visage. Mais le Danois semble avoir été encore plus touché par la défaite au Standard.

Selon La Dernière Heure, Riemer a fait passer un message à tout son groupe deux heures après la rencontre. Il aurait signifié à ses joueurs que la journée de congé prévue ce lundi était annulée.

A la place, les Mauves auront droit à un meeting et à un entraînement pour mettre les choses au clair après le match à Sclessin.