Anderlecht vise un gardien... mais tout le monde n'est pas convaincu

L'arrivée de Marcos Peano à Anderlecht fait débat. Hein Vanhaezebrouck doute de l'intérêt et du réalisme de cette piste.

Hein Vanhaezebrouck rappelle que beaucoup pensaient que La Louvière ferait l’ascenseur cette saison, mais l’équipe s’avère très difficile à jouer. Le club possède plusieurs joueurs qui se sont déjà fait remarquer, comme Djibril Lamego en défense, Jordi Liongola sur le côté et Jerry Afriyie en attaque.

Les chiffres montrent que La Louvière n’a encaissé que quinze buts, ce qui en fait la quatrième meilleure défense du championnat. Selon Vanhaezebrouck, le gardien y est pour beaucoup. "Peano est un gardien solide, il fait peu d’erreurs, capte bien les ballons, est bon sur sa ligne et anticipe vite", explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

Même s’il a du talent, Vanhaezebrouck pense qu’il n’a pas tout ce qu’il faut pour Anderlecht. "Je ne dis pas qu’il a le niveau pour une équipe du top. Il n’est pas très à l’aise au pied et joue long ou simple. Pour une équipe qui veut construire depuis l’arrière, ça peut poser problème."

Le rôle d’un gardien a changé. Il doit construire le jeu et relancer sans risque. C’est justement là où Peano convainc moins pour une équipe qui veut contrôler le ballon.

Anderlecht en pleine réflexion

Anderlecht cherche à améliorer son équipe. Le club s’intéresse à Peano, mais on ne sait pas si son profil est celui qu’il faut.