Un champion du monde à La Louvière : l'idée est née au Rwanda, grâce à un ancien d'Anderlecht

Un champion du monde à La Louvière : l'idée est née au Rwanda, grâce à un ancien d'Anderlecht
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Remco Evenepoel était un invité remarqué dimanche soir à l'Easi Arena. Le champion du monde et d'Europe du contre-la-montre a donné le coup d'envoi du match entre La Louvière et Anderlecht, pour le plus grand plaisir des supporters présents.

L'arrivée du cycliste belge au stade s'est faite de manière surprenante et informelle. L'idée est née fin septembre au Rwanda, lors des championnats du monde de cyclisme, lorsque Nicolas Frutos a spontanément invité Remco Evenepoel. "Cela s'est parfaitement intégré dans son emploi du temps pourtant chargé", explique Jean-François Lenvain, bien connu de la jeunesse anderlechtoise et désormais actif à la RAAL, au journal Le Soir.

Evenepoel entretient des liens étroits avec Anderlecht. Il y a joué jusqu'à ses 17 ans et est un grand fan du club. Sa présence à La Louvière était toutefois plus qu'un geste symbolique ; il connaît également plusieurs joueurs des deux camps.

Un petit mot pour tout le monde

Lors de sa visite, il a également toqué au bureau de Frédéric Taquin. L'aspect social était pour lui au moins aussi important que le match lui-même. Il a salué de vieilles connaissances et a apprécié l'ambiance avec sa famille.

Son amitié avec Yari Verschaeren est également toujours aussi forte. Lorsque le numéro dix anderlechtois est sorti du banc et a été décisif par son assist pour Ibrahim Kanaté en toute fin de match, Evenepoel a eu du mal à cacher son émotion. "Il était content et visiblement ému", confirme Lenvain.

Lire aussi… Douze ans, déjà, après son départ : les retrouvailles entre Anderlecht et Marcin WasilewskiLes liens de Remco Evenepoel avec la région vont au-delà du football. Il s'entraîne régulièrement dans le Hainaut et possède un club de supporters dans les environs. Sa présence à La Louvière reflète non seulement son amour pour le sport, mais aussi son attachement à la région.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
RAAL La Louvière

Plus de news

Douze ans, déjà, après son départ : les retrouvailles entre Anderlecht et Marcin Wasilewski

Douze ans, déjà, après son départ : les retrouvailles entre Anderlecht et Marcin Wasilewski

15:20
Marco Kana est bel et bien le patron : et s'il pouvait encore se permettre un rêve fou ?

Marco Kana est bel et bien le patron : et s'il pouvait encore se permettre un rêve fou ?

14:40
L'expérience avec Anderlecht au service de David Hubert en Turquie : "Je n'ai pas de bouchons d'oreille"

L'expérience avec Anderlecht au service de David Hubert en Turquie : "Je n'ai pas de bouchons d'oreille"

19:00
📷 Le risque est réel : un vif débat entoure l'Anderlechtois Nathan De Cat

📷 Le risque est réel : un vif débat entoure l'Anderlechtois Nathan De Cat

14:20
2
Morne week-end, mais voici tout de même notre équipe-type de la 15e journée de Pro League

Morne week-end, mais voici tout de même notre équipe-type de la 15e journée de Pro League

18:40
Un Liégeois attend le Standard malgré son départ : "L'une des périodes les plus cruelles de ma jeunesse"

Un Liégeois attend le Standard malgré son départ : "L'une des périodes les plus cruelles de ma jeunesse"

16:00
Deux minutes sur le terrain, déjà une victoire : un Anderlechtois de retour après huit mois à l'infirmerie

Deux minutes sur le terrain, déjà une victoire : un Anderlechtois de retour après huit mois à l'infirmerie

17:00
Ce n'était pas du beau football, mais Hasi ne s'en préoccupe pas : "Chapeau à mon équipe"

Ce n'était pas du beau football, mais Hasi ne s'en préoccupe pas : "Chapeau à mon équipe"

11:20
Et si le meilleur joueur de Pro League se cachait... à la RAAL ?

Et si le meilleur joueur de Pro League se cachait... à la RAAL ?

11:40
Anderlecht et le Standard ont essayé, seul Charleroi y est parvenu : les chiffres fous de l'Union Saint-Gilloise Analyse

Anderlecht et le Standard ont essayé, seul Charleroi y est parvenu : les chiffres fous de l'Union Saint-Gilloise

18:20
Pas de supporters d'Anderlecht au stade de la RAAL, mais bien en ville : voici leur communiqué

Pas de supporters d'Anderlecht au stade de la RAAL, mais bien en ville : voici leur communiqué

10:40
RAAL - Anderlecht pour renouer le contact ? Les Mauves veulent recruter un joueur des Loups

RAAL - Anderlecht pour renouer le contact ? Les Mauves veulent recruter un joueur des Loups

10:00
1
Jan Vertonghen bientôt de retour aux affaires ? "J'ai reçu quelques offres très intéressantes"

Jan Vertonghen bientôt de retour aux affaires ? "J'ai reçu quelques offres très intéressantes"

13:20
"Pour nous, c'est un point à améliorer" : la faille de Galatasaray qui pourrait rapporter gros à l'Union

"Pour nous, c'est un point à améliorer" : la faille de Galatasaray qui pourrait rapporter gros à l'Union

17:30
Hein Vanhaezebrouck comme nouvel entraîneur de l'Antwerp ? Sa réponse n'a pas tardé

Hein Vanhaezebrouck comme nouvel entraîneur de l'Antwerp ? Sa réponse n'a pas tardé

16:40
Le parquet a tranché : voici ce que risque Marco Ilaimaharitra pour son exclusion

Le parquet a tranché : voici ce que risque Marco Ilaimaharitra pour son exclusion

16:20
Pourquoi Lucas Biglia est-il aussi souvent absent à Anderlecht ? "Il fait comme moi à l'époque d'Ariël Jacobs"

Pourquoi Lucas Biglia est-il aussi souvent absent à Anderlecht ? "Il fait comme moi à l'époque d'Ariël Jacobs"

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/11: Odoi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/11: Odoi

15:40
Officiel ! Carl Hoefkens relance un ancien Diable Rouge, sans contrat depuis six mois

Officiel ! Carl Hoefkens relance un ancien Diable Rouge, sans contrat depuis six mois

15:40
Les arbitres européens de Bruges et de l'Union sont connus : un excellent souvenir...pour le Standard

Les arbitres européens de Bruges et de l'Union sont connus : un excellent souvenir...pour le Standard

15:00
"Il est très humble et ne voulait pas célébrer" : l'improbable buteur de la tête pour le RSC Anderlecht

"Il est très humble et ne voulait pas célébrer" : l'improbable buteur de la tête pour le RSC Anderlecht

22:40
1
Encore une lourde défaite : Sébastien Pocognoli explique pourquoi son bilan est si contrasté à l'AS Monaco

Encore une lourde défaite : Sébastien Pocognoli explique pourquoi son bilan est si contrasté à l'AS Monaco

14:00
Genk commence à se faire peur dans la course au top 6 : "En interne, tout le monde sait que ce n'est pas bon"

Genk commence à se faire peur dans la course au top 6 : "En interne, tout le monde sait que ce n'est pas bon"

13:00
📷 Surprise : Dries Mertens rend visite à un club étranger, qui se prend à rêver de sa signature

📷 Surprise : Dries Mertens rend visite à un club étranger, qui se prend à rêver de sa signature

13:40
Le prochain changement d'entraîneur à prévoir ? Les supporters réclament sa tête Analyse

Le prochain changement d'entraîneur à prévoir ? Les supporters réclament sa tête

12:20
🎥 Marre des hors-jeu millimétrés ? Serge Gumienny réclame des mesures drastiques et une nouvelle règle

🎥 Marre des hors-jeu millimétrés ? Serge Gumienny réclame des mesures drastiques et une nouvelle règle

12:40
Peu de Mauves qui ont la moyenne, et pourtant les trois points : les cotes du RSCA à la RAAL

Peu de Mauves qui ont la moyenne, et pourtant les trois points : les cotes du RSCA à la RAAL

21:40
3
Sébastien Pocognoli aurait-il pu revenir au Standard cet été ? "J'ai d'abord pensé à mon développement"

Sébastien Pocognoli aurait-il pu revenir au Standard cet été ? "J'ai d'abord pensé à mon développement"

12:00
5
"J'ai trouvé ça mesquin" : Olivier Renard recadre un ancien de la maison Mauve

"J'ai trouvé ça mesquin" : Olivier Renard recadre un ancien de la maison Mauve

07:20
🎥 Retour à la case départ pour Genk : "Ne pas marquer, ce n'est pas toujours le fruit du hasard"

🎥 Retour à la case départ pour Genk : "Ne pas marquer, ce n'est pas toujours le fruit du hasard"

11:00
Trois points au bout de l'ennui pour un Anderlecht très peu inspiré à La Louvière

Trois points au bout de l'ennui pour un Anderlecht très peu inspiré à La Louvière

20:26
Il n'a pas assisté à un grand match : un investisseur potentiel était présent au Standard ce week-end

Il n'a pas assisté à un grand match : un investisseur potentiel était présent au Standard ce week-end

10:20
Alexis Saelemaekers brille encore avec l'AC Milan : "Le coach me donne beaucoup de confiance"

Alexis Saelemaekers brille encore avec l'AC Milan : "Le coach me donne beaucoup de confiance"

08:30
Anderlecht devra se passer de deux joueurs - dont un titulaire - pendant plusieurs semaines

Anderlecht devra se passer de deux joueurs - dont un titulaire - pendant plusieurs semaines

23/11
1
Blessé avec les Diables, monté au jeu ce week-end : le T1 du LOSC donne des nouvelles de Nathan Ngoy

Blessé avec les Diables, monté au jeu ce week-end : le T1 du LOSC donne des nouvelles de Nathan Ngoy

09:30
Deux Belges de Pro League entament leur formation d'entraîneur : "Je veux devenir T1"

Deux Belges de Pro League entament leur formation d'entraîneur : "Je veux devenir T1"

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved