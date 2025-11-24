Un champion du monde à La Louvière : l'idée est née au Rwanda, grâce à un ancien d'Anderlecht

Remco Evenepoel était un invité remarqué dimanche soir à l'Easi Arena. Le champion du monde et d'Europe du contre-la-montre a donné le coup d'envoi du match entre La Louvière et Anderlecht, pour le plus grand plaisir des supporters présents.

L'arrivée du cycliste belge au stade s'est faite de manière surprenante et informelle. L'idée est née fin septembre au Rwanda, lors des championnats du monde de cyclisme, lorsque Nicolas Frutos a spontanément invité Remco Evenepoel. "Cela s'est parfaitement intégré dans son emploi du temps pourtant chargé", explique Jean-François Lenvain, bien connu de la jeunesse anderlechtoise et désormais actif à la RAAL, au journal Le Soir.

Evenepoel entretient des liens étroits avec Anderlecht. Il y a joué jusqu'à ses 17 ans et est un grand fan du club. Sa présence à La Louvière était toutefois plus qu'un geste symbolique ; il connaît également plusieurs joueurs des deux camps.

Un petit mot pour tout le monde

Lors de sa visite, il a également toqué au bureau de Frédéric Taquin. L'aspect social était pour lui au moins aussi important que le match lui-même. Il a salué de vieilles connaissances et a apprécié l'ambiance avec sa famille.

Son amitié avec Yari Verschaeren est également toujours aussi forte. Lorsque le numéro dix anderlechtois est sorti du banc et a été décisif par son assist pour Ibrahim Kanaté en toute fin de match, Evenepoel a eu du mal à cacher son émotion. "Il était content et visiblement ému", confirme Lenvain.

Les liens de Remco Evenepoel avec la région vont au-delà du football. Il s'entraîne régulièrement dans le Hainaut et possède un club de supporters dans les environs. Sa présence à La Louvière reflète non seulement son amour pour le sport, mais aussi son attachement à la région.