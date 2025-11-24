Pourquoi Lucas Biglia est-il aussi souvent absent à Anderlecht ? "Il fait comme moi à l'époque d'Ariël Jacobs"

Besnik Hasi a apporté des précisions concernant les absences de Lucas Biglia à Anderlecht. L'ancien joueur suit sa formation d'entraîneur en Italie, qu'il combine avec ses responsabilités au sein du club bruxellois.

Selon Besnik Hasi, Lucas Biglia traverse une phase de transition dans sa carrière. "Il est encore en période d’adaptation. Ce qu’il fait aujourd’hui, je l’ai moi-même accompli durant les six premiers mois sous Ariël Jacobs", avait-il confié avant la rencontre entre la RAAL et Anderlecht.

Lucas Biglia se rend régulièrement en Italie pour suivre sa formation d'entraîneur, ce qui lui fait parfois manquer une semaine d’entraînement à Anderlecht. Malgré ces absences, Besnik Hasi a souligné que l'ancien joueur se distingue. "Ce que j’ai déjà pu constater, c’est que Lucas est un excellent organisateur."

Le T1 insiste sur l’influence de Biglia au sein du groupe. "Quand il donne son avis, on voit immédiatement que tout le monde l’écoute. Il a quand même disputé une finale de Coupe du monde", a-t-il rappelé.

Un rôle de confiance au sein du club

Besnik Hasi estime que Lucas Biglia doit continuer à jouer un rôle essentiel à Anderlecht. "Lucas doit rester une personne de confiance au club", a-t-il poursuivi. La durée de ce rôle dépendra toutefois des ambitions de l'ancien médian.

Lire aussi… "Il est très humble et ne voulait pas célébrer" : l'improbable buteur de la tête pour le RSC Anderlecht ›À la question de savoir quand Biglia sera prêt à assumer davantage de responsabilités, aucune réponse définitive pour l’instant. "Combien de temps cela prendra-t-il ? Cela dépend de lui. Quelles sont ses ambitions ? Quand pense-t-il être prêt pour la prochaine étape ?" Autant de questions qui montrent, selon Hasi, que l’avenir de Biglia à Anderlecht sera largement déterminé par l'Argentin lui-même. "En tout cas, il est sur la bonne voie", a-t-il conclu.