Et si le meilleur joueur de Pro League se cachait... à la RAAL ?

L'entrée au jeu d'Alexis Beka Beka a encore rappelé à tout le monde les qualités de ce talent brut, même si la fin de rencontre lui laissera certainement un goût amer. Sur papier, une chose est sûre : l'ancienne pépite de l'OGC Nice n'a rien à faire là.

Combien sont-ils dans un championnat, ces joueurs dont la simple entrée au jeu vous fait sortir de votre torpeur (surtout dans un match comme celui de ce dimanche à l'Easi Arena), afin de ne manquer aucune de ses prises de balle ? Ces joueurs spéciaux, assurances qu'au moins, "quelque chose" se passera quand ils auront le ballon ?

Alexis Beka Beka (24 ans) fait clairement partie de cette catégorie. Depuis son arrivée à la RAAL, tout le monde nous le répète : quand il sera prêt à jouer, Beka Beka, "ce sera quelque chose". Récemment, interrogé dans Le Gril de la RTBF, Thierry Lutonda n'y allait pas par quatre chemins : "C'est choquant qu'un tel joueur soit à la RAAL", déclarait le latéral formé à Anderlecht.

On connaît évidemment les circonstances tragiques qui font, justement, qu'un "tel joueur" soit devenu Loup - cet article de Foot Mercato résume la situation au moment de son départ de Nice. Comme le précise Lutonda, Beka Beka a encore besoin de temps pas tant physiquement que mentalement, même si une chose est sûre, il va beaucoup mieux.

Beka Beka, le plus fort de Pro League sur papier ?

Mais en deux entrées au jeu, l'ancien joueur de Caen, Nice et du Lokomotiv Moscou a déjà rappelé à tout le monde qui il était. Une virgule, un but - presque deux - et plusieurs dribbles contre l'Antwerp avaient déjà donné le sourire à la RAAL malgré la défaite.

Contre Anderlecht, l'ovation de l'Easi Arena a été rendue par Beka Beka sous forme de moments de grâce. Après quelques premières touches de balle délicates, la machine s'est mise en route : des prises de balle géniale, des chevauchées vers l'avant, une talonnade pour lui-même qui a renvoyé Nathan De Cat à l'école et une frappe enroulée qui aurait été le but du week-end.

C'est simple : il n'y a pas cinq joueurs en Pro League capables de faire ce que Alexis Beka Beka sait faire avec un ballon. L'un d'eux était peut-être sur le terrain côté adverse, il s'agit bien sûr de Nilson Angulo. Carlos Forbs et Anan Khalaili, peut-être, ont les mêmes facilités techniques. Mais le potentiel de Beka Beka, c'était celui d'une future star de Ligue 1 puis du football européen, d'un futur international français. À 24 ans, il peut encore reprendre le cours d'une telle carrière.

Il offre le 0-1 à Anderlecht

Cela passera par la gestion d'une grosse déception : si la RAAL perd hier, c'est en partie à cause de lui. Son tacle maladroit sur Camara à la 90e+1 coûte très cher. "Il s'en veut énormément. Mais il ne faut pas oublier que c'est encore un jeune joueur, qui a perdu deux ans de sa carrière", rappelle Frédéric Taquin à son sujet.

"Aujourd'hui, il nous fait mal, mais à l'avenir, il nous fera beaucoup de bien. Et surtout, il a procuré des émotions à nos supporters. Pour le même prix, il fait 1-0 quelques minutes plus tôt", pointait le coach de la RAAL. À Alexis Beka Beka de répondre dès le prochain match, lui qui se rapproche d'une place de titulaire même si "c'est encore tôt", précise Taquin. Dans la course à un maintien tranquille, la RAAL a en tout cas une arme secrète dont aucun autre club de bas de tableau ne dispose.