Pas de supporters d'Anderlecht au stade de la RAAL, mais bien en ville : voici leur communiqué

Les supporters d'Anderlecht nous ont envoyé un communiqué commun pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis du parcage visiteurs à l'Easi Arena. Ils appellent au respect de la "culture déplacement".

Nous avons également reçu des photos de supporters d'Anderlecht qui ont choisi de ne pas se rendre au stade pour le match, mais qui ont préféré le suivre depuis le centre de La Louvière en guise de protestation. Les ultras anderlechtois nous ont fait parvenir le communiqué suivant.

Nouveau stade à La Louvière, mais seulement 400 places pour les supporters visiteurs

Les groupes d'away, le FanCouncil et les groupes ultras ont décidé de boycotter le déplacement à La Louvière et de laisser la tribune visiteur vide. Nous refusons de nous résigner plus longtemps à la réduction systématique des tribunes visiteurs en Belgique, et La Louvière est un exemple parfait de la mauvaise gestion de la culture des supporters à l'extérieur.

La Louvière a construit un tout nouveau stade et a néanmoins choisi délibérément d'attribuer seulement 400 places au secteur visiteur. C'est totalement insuffisant dans un pays où les grands clubs peuvent aisément amener le double voire le triple de supporters à l'extérieur. Ce n'est pas un oubli — c'est un manque de respect pour le supporter visiteur, point.

Comme si cela ne suffisait pas, le nombre de bus autorisés pour ce match est tout simplement scandaleux. La combinaison d'un secteur visiteur beaucoup trop petit, d'une capacité de transport ridiculement limitée et d'une absence totale de volonté d'amélioration rend ce déplacement simplement inacceptable.

Cette situation symbolise un échec structurel généralisé en Belgique : tribunes visiteurs trop petites, infrastructures médiocres, accueil déplorable et règles de combis automatiques. Même les nouveaux stades échouent à prévoir correctement une partie élémentaire de l'expérience footballistique — le supporter visiteur.

Les actions se poursuivront

C'est pourquoi nous appelons toutes les fédérations de supporters, la Pro League, l'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association et le Ministère de l'Intérieur à enfin entreprendre des actions structurelles.

Cela doit se faire en consultation avec les supporters eux-mêmes, qui sont quotidiennement confrontés aux conséquences d'infrastructures défaillantes et de décisions à courte vue. Sans progrès clair et une politique sérieuse concernant l'accueil des supporters visiteurs, des actions similaires resteront plus que possibles.

À nos joueurs : ce boycott n'est pas dirigé contre vous. Jouez avec la même détermination comme si nous étions là. Ramenez les trois points.