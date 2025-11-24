La RAAL aurait-elle dû recevoir un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot est très clair

Anderlecht a fait basculer la rencontre dans le temps additionnel à la RAAL. Avant cela, les Loups pensaient recevoir un penalty.

Comme à son habitude, l'Easi Arena a réservé un accueil très chaud à Anderlecht. Les supporters se sont notamment fait entendre lorsque leur équipe a réclamé un penalty, non sifflé par l'arbitre.

La phase litigieuse concerne Killian Sardella, qui a effectué un solide coup d'épaule à Jerry Afriyie dans la surface de réparation, dans les dernières minutes. Jonathan Lardot s'est exprimé sur la phase dans son traditionnel rendez-vous du lundi.

A la limite mais correct

"Je pense que c'était une bonne décision de l'arbitre, je suis donc d'avis que le VAR ne devait pas non plus intervenir", explique le patron de l'arbitrage belge au micro de DAZN

"Le contact est évidemment limite, mais la décision arbitrale qui en résulte est correcte à mes yeux et à ceux du département arbitral", poursuit Jonathan Lardot.

Lire aussi… Un champion du monde à La Louvière : l'idée est née au Rwanda, grâce à un ancien d'Anderlecht›Killian Sardella a donc flirté avec les limites, il ne fallait pas rajouter beaucoup d'intensité à son geste pour qu'un penalty soit sifflé. Mais le défenseur anderlechtois a pris de la bouteille depuis ses débuts hésitants, il sait jusqu'où il peut aller sans se faire sanctionner.