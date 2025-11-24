📷 Le risque est réel : un vif débat entoure l'Anderlechtois Nathan De Cat

Devenu un titulaire indiscutable aux yeux de Besnik Hasi, Nathan De Cat fait polémique sur les réseaux sociaux... à cause de ses chaussettes et de ses protège-tibias.

Besnik Hasi ne s’imagine plus une vie sans Nathan De Cat à Anderlecht. Pour la 14e fois en 15 journées de championnat, le milieu de terrain de 17 ans était titulaire lors du déplacement à la RAAL ce dimanche (0-1).

Cette titularisation a relancé un débat sur les réseaux sociaux, déjà présent depuis plusieurs semaines. Non pas à cause de son niveau de jeu, unanimement considéré comme exceptionnel pour son âge, mais en raison… de ses chaussettes et de ses protège-tibias.

En effet, Nathan De Cat joue systématiquement avec les chaussettes retroussées à la cheville et ne porte que de minuscules protège-tibias, qui ne couvrent pratiquement pas ses tibias.

Nathan De Cat devrait-il se protéger davantage ?

Cette mode inquiète les supporters anderlechtois : souvent au-dessus du lot sur le plan technique, Nathan De Cat subit des fautes qui, pour l’instant, n’ont jamais eu de conséquences sérieuses.

Mais que se passerait-il s'il recevait un jour un coup ou une semelle importante sur cette zone non protégée ? Pour un joueur de 17 ans, dont la morphologie n'est pas encore totalement développée, le risque de blessure grave est réel.

Pourtant, Nathan De Cat a déjà affirmé se sentir mieux ainsi et qu’il n’avait pas l’intention de changer. Reste à savoir si, à Anderlecht, personne ne devrait intervenir pour lui imposer une protection accrue afin de limiter les risques.