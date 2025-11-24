📷 Le risque est réel : un vif débat entoure l'Anderlechtois Nathan De Cat

Photo: © photonews

Devenu un titulaire indiscutable aux yeux de Besnik Hasi, Nathan De Cat fait polémique sur les réseaux sociaux... à cause de ses chaussettes et de ses protège-tibias.

Besnik Hasi ne s’imagine plus une vie sans Nathan De Cat à Anderlecht. Pour la 14e fois en 15 journées de championnat, le milieu de terrain de 17 ans était titulaire lors du déplacement à la RAAL ce dimanche (0-1).

Cette titularisation a relancé un débat sur les réseaux sociaux, déjà présent depuis plusieurs semaines. Non pas à cause de son niveau de jeu, unanimement considéré comme exceptionnel pour son âge, mais en raison… de ses chaussettes et de ses protège-tibias.

En effet, Nathan De Cat joue systématiquement avec les chaussettes retroussées à la cheville et ne porte que de minuscules protège-tibias, qui ne couvrent pratiquement pas ses tibias.

Nathan De Cat devrait-il se protéger davantage ?

Cette mode inquiète les supporters anderlechtois : souvent au-dessus du lot sur le plan technique, Nathan De Cat subit des fautes qui, pour l’instant, n’ont jamais eu de conséquences sérieuses.

Lire aussi… Un Liégeois attend le Standard malgré son départ : "L'une des périodes les plus cruelles de ma jeunesse"Mais que se passerait-il s’il recevait un jour un coup ou une semelle importante sur cette zone non protégée ? Pour un joueur de 17 ans, dont la morphologie n’est pas encore totalement développée, le risque de blessure grave est réel.

Pourtant, Nathan De Cat a déjà affirmé se sentir mieux ainsi et qu’il n’avait pas l’intention de changer. Reste à savoir si, à Anderlecht, personne ne devrait intervenir pour lui imposer une protection accrue afin de limiter les risques.

 

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 1-2 STVV STVV
