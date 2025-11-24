Ce n'était pas du beau football, mais Hasi ne s'en préoccupe pas : "Chapeau à mon équipe"

Après la victoire de justesse sur la pelouse de La Louvière, Besnik Hasi est resté concis mais surtout positif, se contentant de voir les trois points pris par son équipe. Et il a plutôt raison.

Personne ne s'y trompait au coup de sifflet final : un match nul aurait probablement été mérité pour la RAAL, et même si Anderlecht a été l'équipe la plus dangereuse sur l'ensemble du match, s'en sort bien avec ce but en toute fin de rencontre à l'Easi Arena.

Mais pas question pour Besnik Hasi de faire grise mine. "Je vais rester bref : je suis très content de ce résultat vu le contexte. Des blessure (nda : Hey et Vazquez forfaits juste avant le coup d'envoi, Huerta durant la trêve), des joueurs revenus trop tard de leurs matchs internationaux, le public adverse, pas de public visiteur...", énumérait-il.

"Chapeau à mon équipe qui s'est bien battue et qui prend trois points mérités. Ca me suffit amplement. Je pense que beaucoup d'équipes galèrent en déplacement ici". Difficile de contredire l'entraîneur du RSCA.

Un 9/9, tout ce qui comptait pour Anderlecht

Sur le synthétique de l'Easi Arena, dans le froid et en déplacement chez un adversaire qui n'avait plus perdu à domicile depuis le mois de juillet dernier (là aussi de toute justesse), on ne peut en effet que mettre le romantisme de côté : seule la victoire comptait pour Anderlecht.

Lire aussi… Pourquoi Lucas Biglia est-il aussi souvent absent à Anderlecht ? "Il fait comme moi à l'époque d'Ariël Jacobs"›"Nous n'avons pas joué un grand match, mon vestiaire le sait. Et pourtant, les joueurs étaient très heureux car ils savent à quel point ces trois points étaient importants", pointe Hasi. Le RSCA réussit en effet son premier 9/9 de la saison. "C'est très important pour tout le monde, cela donne confiance. Si vous voulez grandir en tant qu'équipe, il n'y a qu'une seule façon de faire : gagner des matchs". Dont acte.