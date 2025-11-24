RAAL - Anderlecht pour renouer le contact ? Les Mauves veulent recruter un joueur des Loups

Le Sporting d'Anderlecht a arraché la victoire dans les derniers instants sur la pelouse de La Louvière ce dimanche. En janvier ou en fin de saison, un joueur louviérois pourrait bien rejoindre les rangs de son adversaire du week-end.

C’est grâce à une reprise de la tête d’Ibrahim Kanaté dans les derniers instants que le Sporting d’Anderlecht s’est imposé sur la pelouse de la RAAL La Louvière (0-1), ce dimanche. Un but qui a privé le gardien Marcos Peano d’une septième (!) clean sheet en quinze matchs de championnat.

Nouveau capitaine des Loups, alors qu’il ne s’agit que de sa première expérience en dehors de son championnat natal à 27 ans, l’Argentin aurait pourtant déjà pu rejoindre la Belgique il y a une dizaine d’années, lorsqu’Anderlecht s’était intéressé à lui.

Marcos Peano avait même passé un test à Neerpede, validé par Nicolas Frutos et Frank Boeckx, mais n’avait finalement pas signé, Bart Verbruggen ayant été préféré à l’époque.

Marcos Peano à Anderlecht, dix ans plus tard ?

Dix ans plus tard, ce chapitre pourrait cependant s’écrire. Nos confrères de la Dernière Heure affirment en effet que le Sporting d’Anderlecht pense à Marcos Peano pour assurer la succession de Colin Coosemans. La présence de ses compatriotes Lucas Biglia et Luis Vazquez dans le club renforce les liens.

Sous contrat jusqu'en juin 2027, Coosemans n'a pas encore accepté l'offre de prolongation qui lui a été soumise. La direction anderlechtoise souhaite éviter de se retrouver à nouveau avec des joueurs dans leur dernière année de contrat, comme c'est le cas cette saison.

Marcos Peano est donc envisagé pour lui succéder, mais la Dernière Heure précise qu’Anderlecht suit également d’autres gardiens, dont l’identité n’a pas encore été révélée. La valeur du gardien des Loups est estimée à un million d'euros sur Transfermarkt.