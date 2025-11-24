Douze ans, déjà, après son départ : les retrouvailles entre Anderlecht et Marcin Wasilewski

Plusieurs anciens Mauves étaient présents à l'Easi Arena pour le match d'Anderlecht à la RAAL. Parmi eux, un certain Marcin Wasilewski.

Avec Enzo Scifo, Anthony Vanden Borre et Nicolas Frutos présents dans l'organigramme de la RAAL, le match contre Anderlecht était spécial à plus d'un titre. Jean-François Lenvain, lui aussi actif chez les Loups aux côtés de Vanden Borre en a d'ailleurs profité pour inviter Remco Evenepoel à donner le coup d'envoi.

Autant de visages connus qui ont pris plaisir à se croiser au bord du terrain et dans les loges de l'Easi Arena. Une liste d'anciens Mauves à laquelle il faut également ajouter Marcin Wasilewski.

Un bison chez les Loups

Le Polonais, désormais âgé de 45 ans, a lui aussi fait le déplacement dans la Région du Centre retrouver plusieurs de ses anciens coéquipiers. Silvio Proto et Michael Verschueren n'ont d'ailleurs pas hésité à partager quelques photos sur leurs réseaux sociaux.

Lire aussi… Un Liégeois attend le Standard malgré son départ : "L'une des périodes les plus cruelles de ma jeunesse"›Quand Marcin Wasilewski a quitté Anderlecht en 2013 pour Leicester (avec qui il est devenu Champion d'Angleterre), le Sporting était remportait encore le titre une saison sur deux et la RAAL n'avait pas encore repris le matricule du Racing Charleroi Couillet Fleurus pour repartir en D3 ACFF.

Mais son amour pour le club ne s'est jamais démenti, en témoigne le tatouage du logo anderlechtois qu'il arbore toujours sur le mollet droit. Le football pratiqué sur le terrain a, en revanche, quelque peu changé. Wasyl ne s'en est sans doute pas offusqué, lui qui n'était pas le plus grand représentant du foot champagne.