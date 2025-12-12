Suis Standard - OH Louvain en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
-
Date: 12/12/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 18

LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
Photo: © photonews

Éliminé en Coupe de Belgique, le Standard reste cependant sur un 6/6 en championnat, qui pourrait devenir un 9/9 en cas de victoire face à Louvain, ce vendredi soir à Sclessin.

Comme lors de ses autres contre-performances cette saison (Gand, Saint-Trond et… Louvain au match aller), le Standard a su relever la tête après son élimination à Dender en Coupe de Belgique.

Auteurs d’un 6/6 en déplacement en Jupiler Pro League grâce à des victoires à Malines et au Cercle de Bruges, les Rouches abordent cette 18e journée de championnat dans le top 6, où ils figurent pour la première fois depuis quatre mois et leur 4/6 du début de saison.

Le Standard peut signer le 9/9 en Jupiler Pro League

Ce vendredi soir à Sclessin, le Standard affronte une équipe de Louvain qui souffle aussi le chaud et le froid depuis l’arrivée de Felice Mazzù. Les Louvanistes ont d’abord battu Seraing (en Coupe), La Gantoise et le Cercle, mais restent sur une série de quatre matchs sans victoire, dont trois défaites.

C’est l’antépénultième de la Jupiler Pro League qui se déplace en bord de Meuse ce vendredi soir, mais Vincent Euvrard l’a rappelé en conférence de presse : déforcé, le Standard devra rester prudent et humble pour prendre les trois points.


En ce début de week-end, les Rouches pourraient conforter leur place dans le top 6 et mettre une petite pression sur leurs concurrents directs en cas de victoire. Une affiche à suivre, en direct commenté, sur Walfoot.be.

Prono Standard - OH Louvain

Standard gagne
Partage
Standard Standard gagne Partage OH Louvain OH Louvain gagne
80.68% 14.98% 4.35%
Les plus populaires
2-1
(75x)		 2-0
(58x)		 1-1
(24x)

Comparatif Standard - OH Louvain

Classement

6
14

Points

24
16

Gagner

7
4

Perdre

7
9

Buts inscrits

16
18

Buts reçus

20
27

Cartes jaunes

37
49

Cartes rouges

6
1

face-à-face remportés

9
7
9
31/08 16:00 OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
26/04 16:00 OH Louvain OH Louvain 1-1 Standard Standard
22/04 20:30 Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
07/12 18:15 Standard Standard 1-1 OH Louvain OH Louvain
31/08 20:45 OH Louvain OH Louvain 2-0 Standard Standard
05/05 16:00 OH Louvain OH Louvain 3-1 Standard Standard
06/04 18:15 Standard Standard 0-0 OH Louvain OH Louvain
10/02 16:00 Standard Standard 1-0 OH Louvain OH Louvain
30/09 18:15 OH Louvain OH Louvain 1-2 Standard Standard
23/04 18:30 OH Louvain OH Louvain 3-2 Standard Standard
21/08 18:30 Standard Standard 1-3 OH Louvain OH Louvain
19/12 21:00 OH Louvain OH Louvain 2-1 Standard Standard
16/10 20:45 Standard Standard 2-2 OH Louvain OH Louvain
06/02 20:45 Standard Standard 1-1 OH Louvain OH Louvain
12/09 18:30 OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
30/01 18:00 OH Louvain OH Louvain 0-2 Standard Standard
26/09 20:30 Standard Standard 2-2 OH Louvain OH Louvain
08/12 14:30 OH Louvain OH Louvain 0-0 Standard Standard
18/08 14:30 Standard Standard 1-0 OH Louvain OH Louvain
09/03 20:00 OH Louvain OH Louvain 0-4 Standard Standard
04/11 20:30 Standard Standard 2-0 OH Louvain OH Louvain
18/03 14:30 Standard Standard 4-0 OH Louvain OH Louvain
18/11 20:30 OH Louvain OH Louvain 1-3 Standard Standard
07/07 20:00 OH Louvain OH Louvain 1-2 Standard Standard
01/07 19:30 OH Louvain OH Louvain 2-0 Standard Standard
"Le Standard est une équipe qu'on aime bien" : Louvain n'est pas inquiet avant son déplacement à Sclessin

10/12

Malgré une mauvaise série, Louvain ne baisse pas les bras et entend bien décrocher un résultat positif sur la pelouse du Standard, ce vendredi. Les Louvanistes en ont besoi...

📷 Le Standard portera un maillot très spécial face à OHL ce vendredi

11/12

Ce vendredi, face à OHL, le Standard portera un maillot collector composé de bandes rouges et blanches verticales.

Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard : "Des analystes me disent que beaucoup de choses ont changé"

11/12

Vincent Euvrard est conscient que son équipe manque encore de constance. Avant de retrouver Louvain, qu'il avait affronté lors de son premier match sur le banc, le T1 des R...

Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

11/12 1

Le Standard a retrouvé le top 6 le week-end dernier en allant l'emporter au Cercle de Bruges. Et si beaucoup doutent que les Rouches y soient à leur place, Felice Mazzù ne ...

Le Standard vise le 9/9 en championnat : la composition probable des Rouches contre Louvain

08:20

Le Standard a l'occasion de signer un 9/9 en championnat avec la réception d'OHL, ce vendredi soir à Sclessin. Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 20:45 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 13/12 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/12 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13/12 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
