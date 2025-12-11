Interview Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard : "Des analystes me disent que beaucoup de choses ont changé"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard : "Des analystes me disent que beaucoup de choses ont changé"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Vincent Euvrard est conscient que son équipe manque encore de constance. Avant de retrouver Louvain, qu'il avait affronté lors de son premier match sur le banc, le T1 des Rouches estime toutefois que beaucoup de choses ont changé depuis son arrivée.

Vincent Euvrard et le Standard retrouveront Louvain, ce vendredi soir à Sclessin, dans le cadre de la 18e journée de Pro League. Une affiche symbolique pour le T1 des Rouches, qui avait commencé son aventure par une défaite à Den Dreef quelques jours seulement après sa nomination en remplacement de Mircea Rednic. Le Standard avait été battu 1-0, en ne cadrant qu’un tir durant le match. Interrogé sur ce qui a changé au Standard depuis cette rencontre, Euvrard a équilibré ses propos.

"Beaucoup de choses ont changé. On est dans un processus depuis quatre mois, ce qui n'est pas mal, mais ne représente pas non plus énormément de temps. Malheureusement, on n'a pas encore réussi à construire quelque chose de stable, solide et durable. Avec les nombreuses indisponibilités, on passe souvent du 4-2-3-1 au 5-4-2, au 5-3-2 ou au 4-4-2."

Beaucoup de choses ont changé au Standard, mais les automatismes manquent encore

L'entraîneur du Standard compare souvent, en conférence de presse, le nombre de joueurs qui, dans chaque équipe, dépassent les 70 % de temps de jeu. Chez les Rouches, cinq joueurs seulement dépassent ce cap : Matthieu Epolo, Tobias Mohr, Josué Homawoo, Rafiki Saïd et Thomas Henry.

"Cependant, il n'y a pas que le système qui compte. Il faut des automatismes entre les joueurs pour améliorer la qualité du jeu et la constance, mais ils ne sont pas encore vraiment là. C'est dans ce contexte qu'on doit aller chercher des performances, ce qu'on arrive à faire. Quand je suis arrivé, la série était d'une victoire en sept matchs. Désormais, nous sommes à trois victoires et une seule défaite en sept matchs."

Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard

"Je serais un grand monsieur pour dire que tout a changé en quatre mois, mais on a vu une réaction après l'élimination en Coupe car on a réussi à livrer une performance sérieuse, rigoureuse, disciplinée et efficace trois jours plus tard. Notre chemin va vers le haut, même s'il n'est pas tout le temps tout droit et qu'il y a des paliers."

Lire aussi… 📷 Le Standard portera un maillot très spécial face à OHL ce vendredi

"On est dans un projet, et c'est difficile pour moi de voir chaque petite évolution, car j'ai le nez dedans. C'est comme un nouveau-né, qu'un parent ne voit pas forcément grandir, et que quelqu'un qui ne l'a plus vu depuis quatre mois va dire 'oh, comme il a grandi !'. C'est donc difficile pour moi de juger notre évolution, mais des analyses néerlandophones me disent qu'ils ont vu notre premier match à Louvain et celui au Cercle, et que beaucoup de choses ont changé", a conclu Vincent Euvrard.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - OH Louvain en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (12/12).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
OH Louvain
Vincent Euvrard

Plus de news

📷 Le Standard portera un maillot très spécial face à OHL ce vendredi

📷 Le Standard portera un maillot très spécial face à OHL ce vendredi

12:30
"Le foot n'est plus ce que j'aime le plus" : Gabriel Jesus se confie à notre micro après son retour Interview

"Le foot n'est plus ce que j'aime le plus" : Gabriel Jesus se confie à notre micro après son retour

13:00
Le Standard englué dans un profond cercle vicieux : "On ne sait pas construire dans la durée" Interview

Le Standard englué dans un profond cercle vicieux : "On ne sait pas construire dans la durée"

19:20
La Pro League sans Playoffs : voici le programme de la saison 2026-2027

La Pro League sans Playoffs : voici le programme de la saison 2026-2027

10:30
"Le Standard est une équipe qu'on aime bien" : Louvain n'est pas inquiet avant son déplacement à Sclessin

"Le Standard est une équipe qu'on aime bien" : Louvain n'est pas inquiet avant son déplacement à Sclessin

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/12: Abdullai - Baouf - David

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/12: Abdullai - Baouf - David

12:00
Genk et Anderlecht à la lutte pour un attaquant prometteur

Genk et Anderlecht à la lutte pour un attaquant prometteur

12:00
Il a dû quitter Anderlecht pour jouer... et est proche de signer au LOSC

Il a dû quitter Anderlecht pour jouer... et est proche de signer au LOSC

11:30
📷 Jorthy Mokio, en difficulté à l'Ajax, envoie un message clair

📷 Jorthy Mokio, en difficulté à l'Ajax, envoie un message clair

11:00
L'infirmerie du Standard ne se vide toujours pas : Karamoko de retour, mais un nouveau forfait acté ! Interview

L'infirmerie du Standard ne se vide toujours pas : Karamoko de retour, mais un nouveau forfait acté !

14:40
Promise David sera encore courtisé cet hiver, mais a refusé un club de Premier League

Promise David sera encore courtisé cet hiver, mais a refusé un club de Premier League

10:00
L'un des cadres d'Anderlecht proche d'une prolongation de contrat

L'un des cadres d'Anderlecht proche d'une prolongation de contrat

09:00
De gardien numéro 3... à titulaire contre Arsenal, Dani van den Heuvel se confie : "J'étais mentalement prêt"

De gardien numéro 3... à titulaire contre Arsenal, Dani van den Heuvel se confie : "J'étais mentalement prêt"

09:20
Quand Dimitri De Condé défend son joueur... et pointe Romeo Vermant du doigt

Quand Dimitri De Condé défend son joueur... et pointe Romeo Vermant du doigt

09:40
Grosse surprise : l'architecte du succès de la RAAL se dirige... vers Anderlecht !

Grosse surprise : l'architecte du succès de la RAAL se dirige... vers Anderlecht !

08:20
Thibaut Courtois à la faute ? Il s'exprime après la défaite du Real Madrid

Thibaut Courtois à la faute ? Il s'exprime après la défaite du Real Madrid

08:40
La valeur de Nathan De Cat explose : l'Anderlechtois devient l'un des U18 les plus chers du globe

La valeur de Nathan De Cat explose : l'Anderlechtois devient l'un des U18 les plus chers du globe

07:00
"Dans un monde idéal, j'aurais quitté Charleroi en fin de saison" : les premiers mots de Rik de Mil à Gand

"Dans un monde idéal, j'aurais quitté Charleroi en fin de saison" : les premiers mots de Rik de Mil à Gand

06:00
Aurait-il pu mieux faire ? Joaquin Seys admet ses erreurs après Bruges-Arsenal Interview

Aurait-il pu mieux faire ? Joaquin Seys admet ses erreurs après Bruges-Arsenal

07:20
Le Parc Duden respire : un joueur de l'Union refuse un transfert en Premier League

Le Parc Duden respire : un joueur de l'Union refuse un transfert en Premier League

06:30
"Il n'y a aucun drama" : Ivan Leko met les choses au clair après Bruges-Arsenal Interview

"Il n'y a aucun drama" : Ivan Leko met les choses au clair après Bruges-Arsenal

05:40
2
"Un mélange d'émotions" : Aleksandar Stanković revient sur le limogage de Nicky Hayen Interview

"Un mélange d'émotions" : Aleksandar Stanković revient sur le limogage de Nicky Hayen

05:20
Pas d'exploit : le Club de Bruges s'incline logiquement face à Arsenal

Pas d'exploit : le Club de Bruges s'incline logiquement face à Arsenal

22:53
Courtois et le Real battus par City, Mika Godts à l'assist : le résumé de la soirée de Ligue des Champions

Courtois et le Real battus par City, Mika Godts à l'assist : le résumé de la soirée de Ligue des Champions

23:10
Un autre entraîneur de D1A était le plan B de Gand en cas d'échec avec Rik de Mil

Un autre entraîneur de D1A était le plan B de Gand en cas d'échec avec Rik de Mil

22:20
Surprise : Majeed Ashimeru en passe de signer dans un autre club de Jupiler Pro League

Surprise : Majeed Ashimeru en passe de signer dans un autre club de Jupiler Pro League

21:40
La révélation du deuxième tour, au Standard ? "En tant qu'attaquant, les buts appellent les buts" Interview

La révélation du deuxième tour, au Standard ? "En tant qu'attaquant, les buts appellent les buts"

16:40
Il devait jouer : Rayane Bounida a manqué le match de Ligue des Champions de l'Ajax de sa propre faute

Il devait jouer : Rayane Bounida a manqué le match de Ligue des Champions de l'Ajax de sa propre faute

21:00
C'est terrible pour lui : nouveau coup dur pour Simon Mignolet à Bruges avant la réception d'Arsenal

C'est terrible pour lui : nouveau coup dur pour Simon Mignolet à Bruges avant la réception d'Arsenal

21:20
"En s'appuyant sur le staff existant" : voici qui va remplacer Rik de Mil au Sporting Charleroi

"En s'appuyant sur le staff existant" : voici qui va remplacer Rik de Mil au Sporting Charleroi

20:20
Des publicités à la moitié de chaque mi-temps des matchs du Mondial 2026 ?

Des publicités à la moitié de chaque mi-temps des matchs du Mondial 2026 ?

20:40
Rik de Mil déjà présenté à Gand par le propriétaire Sam Baro... qui ne mâche pas ses mots envers le FC Bruges

Rik de Mil déjà présenté à Gand par le propriétaire Sam Baro... qui ne mâche pas ses mots envers le FC Bruges

19:40
2
Vers un nouveau changement d'entraîneur en Pro League ? "On ressent clairement une pression"

Vers un nouveau changement d'entraîneur en Pro League ? "On ressent clairement une pression"

20:00
Un ancien de la génération dorée pourrait accompagner les Diables Rouges aux USA

Un ancien de la génération dorée pourrait accompagner les Diables Rouges aux USA

19:00
Oumar Diouf proche d'un départ du RFC Liège ? Le point sur la situation

Oumar Diouf proche d'un départ du RFC Liège ? Le point sur la situation

18:40
Le premier transfert de l'hiver en Pro League s'entraîne déjà avec son nouveau club

Le premier transfert de l'hiver en Pro League s'entraîne déjà avec son nouveau club

18:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 12/12 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 13/12 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/12 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13/12 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved