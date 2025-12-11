Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard : "Des analystes me disent que beaucoup de choses ont changé"

Vincent Euvrard est conscient que son équipe manque encore de constance. Avant de retrouver Louvain, qu'il avait affronté lors de son premier match sur le banc, le T1 des Rouches estime toutefois que beaucoup de choses ont changé depuis son arrivée.

Vincent Euvrard et le Standard retrouveront Louvain, ce vendredi soir à Sclessin, dans le cadre de la 18e journée de Pro League. Une affiche symbolique pour le T1 des Rouches, qui avait commencé son aventure par une défaite à Den Dreef quelques jours seulement après sa nomination en remplacement de Mircea Rednic. Le Standard avait été battu 1-0, en ne cadrant qu’un tir durant le match. Interrogé sur ce qui a changé au Standard depuis cette rencontre, Euvrard a équilibré ses propos.

"Beaucoup de choses ont changé. On est dans un processus depuis quatre mois, ce qui n'est pas mal, mais ne représente pas non plus énormément de temps. Malheureusement, on n'a pas encore réussi à construire quelque chose de stable, solide et durable. Avec les nombreuses indisponibilités, on passe souvent du 4-2-3-1 au 5-4-2, au 5-3-2 ou au 4-4-2."

Beaucoup de choses ont changé au Standard, mais les automatismes manquent encore

L'entraîneur du Standard compare souvent, en conférence de presse, le nombre de joueurs qui, dans chaque équipe, dépassent les 70 % de temps de jeu. Chez les Rouches, cinq joueurs seulement dépassent ce cap : Matthieu Epolo, Tobias Mohr, Josué Homawoo, Rafiki Saïd et Thomas Henry.

"Cependant, il n'y a pas que le système qui compte. Il faut des automatismes entre les joueurs pour améliorer la qualité du jeu et la constance, mais ils ne sont pas encore vraiment là. C'est dans ce contexte qu'on doit aller chercher des performances, ce qu'on arrive à faire. Quand je suis arrivé, la série était d'une victoire en sept matchs. Désormais, nous sommes à trois victoires et une seule défaite en sept matchs."

Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard

"Je serais un grand monsieur pour dire que tout a changé en quatre mois, mais on a vu une réaction après l'élimination en Coupe car on a réussi à livrer une performance sérieuse, rigoureuse, disciplinée et efficace trois jours plus tard. Notre chemin va vers le haut, même s'il n'est pas tout le temps tout droit et qu'il y a des paliers."



"On est dans un projet, et c'est difficile pour moi de voir chaque petite évolution, car j'ai le nez dedans. C'est comme un nouveau-né, qu'un parent ne voit pas forcément grandir, et que quelqu'un qui ne l'a plus vu depuis quatre mois va dire 'oh, comme il a grandi !'. C'est donc difficile pour moi de juger notre évolution, mais des analyses néerlandophones me disent qu'ils ont vu notre premier match à Louvain et celui au Cercle, et que beaucoup de choses ont changé", a conclu Vincent Euvrard.