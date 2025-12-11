Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

Le Standard a retrouvé le top 6 le week-end dernier en allant l'emporter au Cercle de Bruges. Et si beaucoup doutent que les Rouches y soient à leur place, Felice Mazzù ne veut pas leur retirer de mérite.

Felice Mazzù connaît un bilan équilibré depuis son arrivée à OHL : trois victoires, trois défaites et un match nul. Il va désormais essayer de faire pencher la balance du côté des victoires, avec un déplacement périlleux du côté du Standard ce vendredi.

Un déplacement qui a cependant souvent réussi aux Louvanistes, mais Mazzù sait que ce ne sera pas facile. "C'est une équipe solide, qui marque peu, c'est vrai, mais qui encaisse peu aussi", souligne-t-il dans Het Laatste Nieuws. "C'est une équipe difficile à manier en ce moment".

Le Standard à sa place dans le top 6 ?

Le Cercle de Bruges en a fait les frais le week-end dernier, s'inclinant (1-2) face aux Rouches qui en ont au passage profité... pour s'installer dans le top 6. Autant dire que les hommes de Vincent Euvrard vont tout faire pour s'accrocher à cette place.

Et si beaucoup estiment que le Standard n'est dans le top 6 que grâce aux circonstances et à une concurrence en difficulté, Mazzù relativise : "Je ne crois pas à la chance ou à la malchance en football. Les faits sont ce qu'ils sont", déclare-t-il.

"Nous autres entraîneurs sommes jugés sur les résultats, et c'est aussi comme ça que nous devons évaluer les autres équipes. Ils sont dans le top 6 : chapeau à eux", conclut Felice Mazzù. OHL, de son côté, tentera de sortir de la zone rouge, ou au moins de se rapprocher de la RAAL et de Charleroi, respectivement 2 et 3 points au-dessus.