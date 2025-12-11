Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Standard a retrouvé le top 6 le week-end dernier en allant l'emporter au Cercle de Bruges. Et si beaucoup doutent que les Rouches y soient à leur place, Felice Mazzù ne veut pas leur retirer de mérite.

Felice Mazzù connaît un bilan équilibré depuis son arrivée à OHL : trois victoires, trois défaites et un match nul. Il va désormais essayer de faire pencher la balance du côté des victoires, avec un déplacement périlleux du côté du Standard ce vendredi.

Un déplacement qui a cependant souvent réussi aux Louvanistes, mais Mazzù sait que ce ne sera pas facile. "C'est une équipe solide, qui marque peu, c'est vrai, mais qui encaisse peu aussi", souligne-t-il dans Het Laatste Nieuws. "C'est une équipe difficile à manier en ce moment".

Le Standard à sa place dans le top 6 ? 

Le Cercle de Bruges en a fait les frais le week-end dernier, s'inclinant (1-2) face aux Rouches qui en ont au passage profité... pour s'installer dans le top 6. Autant dire que les hommes de Vincent Euvrard vont tout faire pour s'accrocher à cette place. 

Et si beaucoup estiment que le Standard n'est dans le top 6 que grâce aux circonstances et à une concurrence en difficulté, Mazzù relativise : "Je ne crois pas à la chance ou à la malchance en football. Les faits sont ce qu'ils sont", déclare-t-il. 

Lire aussi… Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard : "Des analystes me disent que beaucoup de choses ont changé"
"Nous autres entraîneurs sommes jugés sur les résultats, et c'est aussi comme ça que nous devons évaluer les autres équipes. Ils sont dans le top 6 : chapeau à eux", conclut Felice Mazzù. OHL, de son côté, tentera de sortir de la zone rouge, ou au moins de se rapprocher de la RAAL et de Charleroi, respectivement 2 et 3 points au-dessus. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - OH Louvain en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (12/12).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
OH Louvain

Plus de news

La RAAL officialise la nouvelle : David Verwilghen rejoint Anderlecht

La RAAL officialise la nouvelle : David Verwilghen rejoint Anderlecht

19:43
Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard : "Des analystes me disent que beaucoup de choses ont changé" Interview

Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard : "Des analystes me disent que beaucoup de choses ont changé"

13:30
📷 Le Standard portera un maillot très spécial face à OHL ce vendredi

📷 Le Standard portera un maillot très spécial face à OHL ce vendredi

12:30
Nathan De Cat, la surprise de Rudi Garcia pour la Coupe du monde ? "Ce n'est pas dans mes objectifs"

Nathan De Cat, la surprise de Rudi Garcia pour la Coupe du monde ? "Ce n'est pas dans mes objectifs"

19:00
Les deux choix forts de Rudi Garcia qui ont convaincu Vincent Mannaert : "Ça s'est avéré très judicieux"

Les deux choix forts de Rudi Garcia qui ont convaincu Vincent Mannaert : "Ça s'est avéré très judicieux"

18:30
1
Le bourreau de Bruges élu joueur de la semaine en Ligue des Champions, juste devant un Diable Rouge

Le bourreau de Bruges élu joueur de la semaine en Ligue des Champions, juste devant un Diable Rouge

18:00
📷 Besnik Hasi et Nathan De Cat récompensés après le mois de novembre parfait d'Anderlecht

📷 Besnik Hasi et Nathan De Cat récompensés après le mois de novembre parfait d'Anderlecht

17:00
Insolite : Yannick Carrasco sèche l'entraînement en Arabie Saoudite car il n'a pas... de femme de ménage

Insolite : Yannick Carrasco sèche l'entraînement en Arabie Saoudite car il n'a pas... de femme de ménage

17:30
1
Le monde entier nous l'envie : "Il est le meilleur en Europe" Analyse

Le monde entier nous l'envie : "Il est le meilleur en Europe"

15:40
Ivan Leko répond au mécontentement des supporters du Club de Bruges : "Ils démontrent notre force"

Ivan Leko répond au mécontentement des supporters du Club de Bruges : "Ils démontrent notre force"

16:30
Grosse déception pour Sofiane Boufal... qui n'est pas une si mauvaise nouvelle pour l'Union

Grosse déception pour Sofiane Boufal... qui n'est pas une si mauvaise nouvelle pour l'Union

16:00
Ressorti du placard chez les U23 d'Anderlecht, Thomas Foket réagit : "J'ai tenu le coup"

Ressorti du placard chez les U23 d'Anderlecht, Thomas Foket réagit : "J'ai tenu le coup"

15:20
Olivier Renard doit-il s'inquiéter? Pourquoi Anderlecht est allé chercher le directeur sportif de la RAAL

Olivier Renard doit-il s'inquiéter? Pourquoi Anderlecht est allé chercher le directeur sportif de la RAAL

14:40
1
Après le refus de Promise David, West Ham vise un joueur... d'un promu en D1A !

Après le refus de Promise David, West Ham vise un joueur... d'un promu en D1A !

15:00
La Pro League sans Playoffs : voici le programme de la saison 2026-2027

La Pro League sans Playoffs : voici le programme de la saison 2026-2027

10:30
Un mois après le conflit entre Rudi Garcia et Gilles De Bilde, Vincent Mannaert sort du silence

Un mois après le conflit entre Rudi Garcia et Gilles De Bilde, Vincent Mannaert sort du silence

14:20
1
Coup dur pour Frédéric Frans : le RWDM déforcé pour la réception importante de l'Olympic Charleroi

Coup dur pour Frédéric Frans : le RWDM déforcé pour la réception importante de l'Olympic Charleroi

14:00
"Le foot n'est plus ce que j'aime le plus" : Gabriel Jesus se confie à notre micro après son retour Interview

"Le foot n'est plus ce que j'aime le plus" : Gabriel Jesus se confie à notre micro après son retour

13:00
"Le Standard est une équipe qu'on aime bien" : Louvain n'est pas inquiet avant son déplacement à Sclessin

"Le Standard est une équipe qu'on aime bien" : Louvain n'est pas inquiet avant son déplacement à Sclessin

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/12: Abdullai - Baouf - David

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/12: Abdullai - Baouf - David

12:00
Genk et Anderlecht à la lutte pour un attaquant prometteur

Genk et Anderlecht à la lutte pour un attaquant prometteur

12:00
Il a dû quitter Anderlecht pour jouer... et est proche de signer au LOSC

Il a dû quitter Anderlecht pour jouer... et est proche de signer au LOSC

11:30
📷 Jorthy Mokio, en difficulté à l'Ajax, envoie un message clair

📷 Jorthy Mokio, en difficulté à l'Ajax, envoie un message clair

11:00
Promise David sera encore courtisé cet hiver, mais a refusé un club de Premier League

Promise David sera encore courtisé cet hiver, mais a refusé un club de Premier League

10:00
L'un des cadres d'Anderlecht proche d'une prolongation de contrat

L'un des cadres d'Anderlecht proche d'une prolongation de contrat

09:00
De gardien numéro 3... à titulaire contre Arsenal, Dani van den Heuvel se confie : "J'étais mentalement prêt"

De gardien numéro 3... à titulaire contre Arsenal, Dani van den Heuvel se confie : "J'étais mentalement prêt"

09:20
Quand Dimitri De Condé défend son joueur... et pointe Romeo Vermant du doigt

Quand Dimitri De Condé défend son joueur... et pointe Romeo Vermant du doigt

09:40
Grosse surprise : l'architecte du succès de la RAAL se dirige... vers Anderlecht !

Grosse surprise : l'architecte du succès de la RAAL se dirige... vers Anderlecht !

08:20
Thibaut Courtois à la faute ? Il s'exprime après la défaite du Real Madrid

Thibaut Courtois à la faute ? Il s'exprime après la défaite du Real Madrid

08:40
La valeur de Nathan De Cat explose : l'Anderlechtois devient l'un des U18 les plus chers du globe

La valeur de Nathan De Cat explose : l'Anderlechtois devient l'un des U18 les plus chers du globe

07:00
"Dans un monde idéal, j'aurais quitté Charleroi en fin de saison" : les premiers mots de Rik de Mil à Gand

"Dans un monde idéal, j'aurais quitté Charleroi en fin de saison" : les premiers mots de Rik de Mil à Gand

06:00
1
Aurait-il pu mieux faire ? Joaquin Seys admet ses erreurs après Bruges-Arsenal Interview

Aurait-il pu mieux faire ? Joaquin Seys admet ses erreurs après Bruges-Arsenal

07:20
Le Standard englué dans un profond cercle vicieux : "On ne sait pas construire dans la durée" Interview

Le Standard englué dans un profond cercle vicieux : "On ne sait pas construire dans la durée"

10/12
Le Parc Duden respire : un joueur de l'Union refuse un transfert en Premier League

Le Parc Duden respire : un joueur de l'Union refuse un transfert en Premier League

06:30
"Il n'y a aucun drama" : Ivan Leko met les choses au clair après Bruges-Arsenal Interview

"Il n'y a aucun drama" : Ivan Leko met les choses au clair après Bruges-Arsenal

05:40
2
"Un mélange d'émotions" : Aleksandar Stanković revient sur le limogage de Nicky Hayen Interview

"Un mélange d'émotions" : Aleksandar Stanković revient sur le limogage de Nicky Hayen

05:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 12/12 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 13/12 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/12 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13/12 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved