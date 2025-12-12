Le Standard vise le 9/9 en championnat : la composition probable des Rouches contre Louvain

Le Standard a l'occasion de signer un 9/9 en championnat avec la réception d'OHL, ce vendredi soir à Sclessin. Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

Sur un bilan de deux victoires sur ses deux derniers matchs de championnat, le Standard vise la passe de trois avec la réception de Louvain, ce vendredi soir à Sclessin.

Une rencontre pour laquelle, comme chaque semaine, Vincent Euvrard est confronté à de nombreuses indisponibilités dans son effectif. Daan Dierckx, Marlon Fossey, David Bates et Mohammed El Hankouri sont blessés, Marco Ilaimaharitra est suspendu. Boli Bolingoli fait cependant son retour dans le groupe.

Dans les cages, en tout cas, Matthieu Epolo tiendra sa place pour la dernière fois de l'année civile avant de partir à la Coupe d'Afrique des nations. En défense, le T1 des Rouches devrait reconduire la même ligne qu'au Jan Breydelstadion, composée de Henry Lawrence, Josué Homawoo, Ibe Hautekiet et Tobias Mohr.

Pénurie au milieu de terrain

Au milieu de terrain, Ibrahim Karamoko, de retour de blessure, pourrait reprendre sa place et accompagner Casper Nielsen, incertain. Mais pour ne pas prendre le risque d'aligner un entrejeu avec deux joueurs qui ne sont pas à 100 %, Vincent Euvrard pourrait aussi faire confiance à Nayel Mehssatou et laisser Karamoko sur le banc. Hakim Sahabo entre aussi en ligne de compte, Léandre Kuavita semble relégué dans la hiérarchie.

Sur les côtés, Adnane Abid devrait être reconduit à droite, tandis que Rafiki Saïd ferait son retour dans le onze de base sur le côté gauche, avant de, lui aussi, partir pour la Coupe d'Afrique des nations. En attaque, Dennis Ayensa, qui pourrait être utilisé dans un rôle de numéro 10, et Timothé Nkada ont les faveurs du moment.



La composition probable du Standard contre OHL : Epolo - Lawrence, Homawoo, Hautekiet, Mohr - Abid, Karamoko, Nielsen, Saïd - Ayensa, Nkada.